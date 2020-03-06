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 Потери мировой экономики из-за коронавируса оценили в $9 триллионов

В течение последних девяти дней паника, вызванная коронавирусом, нанесла фондовым рынкам убытки в размере $9 трлн.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN, передает БизнесЦензор.

"Около $9 трлн потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг рынки США в очередной раз закрылись падением", – подсчитали в Bank of America.

Падение акций в пятницу наблюдается на фондовых рынках не только США, но и Европы и Азии. Ключевой индекс Японии, Nikkei 225 6 марта упал на 2,7%, индексы Кореи – на 2,2%, индекс Гонконгской биржи – на 2,3%, а китайский индекс SHCOMP – на 1,2%..

Европейские фондовые индексы упали на 3-3,6% на новостях о распространении вируса в странах Европы.

По последним оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, мировые авиаперевозчики потеряют $113 млрд на продажах билетов, если коронавирус продолжит распространяться.

По состоянию на 6 марта количество зарегистрированных случаев коронавирус составляет 100 055. Умерли 3398 человек, 55 672 уже поправились после COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179981
 
 
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