 Потери мировой экономики из-за коронавируса оценили в $9 триллионов

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN, передает БизнесЦензор.

"Около $9 трлн потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг рынки США в очередной раз закрылись падением", – подсчитали в Bank of America.

Падение акций в пятницу наблюдается на фондовых рынках не только США, но и Европы и Азии. Ключевой индекс Японии, Nikkei 225 6 марта упал на 2,7%, индексы Кореи – на 2,2%, индекс Гонконгской биржи – на 2,3%, а китайский индекс SHCOMP – на 1,2%..

Европейские фондовые индексы упали на 3-3,6% на новостях о распространении вируса в странах Европы.

По последним оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, мировые авиаперевозчики потеряют $113 млрд на продажах билетов, если коронавирус продолжит распространяться.

По состоянию на 6 марта количество зарегистрированных случаев коронавирус составляет 100 055. Умерли 3398 человек, 55 672 уже поправились после COVID-19.