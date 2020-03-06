 Антимонопольный комитет поручил разработать рекомендации по закупке электроэнергии

Как сообщает пресс-служба Комитета, предоставленные рекомендации являются обязательными к рассмотрению, передает БизнесЦензор.

АМКУ отмечает, что рынок электроэнергии связан с вопросом монополий, но обычно в этом контексте речь идет о генерации, поставке или импорте.

"Однако есть и другая сторона медали – потребители электроэнергии. И довольно часто они, сознательно или бессознательно, поддерживают сложившуюся ситуацию на этом рынке. Речь об организациях и учреждениях, которые покупают электроэнергию за бюджетные средства через систему публичных закупок. И заказывая товар, в этом случае электроэнергию, на площадке Прозорро, выписывают к поставщикам такие требования, которым могут соответствовать только крупные игроки на рынке", – сказано в сообщении.

По данным АМКУ, зачастую заказчики требуют, чтобы продавец электроэнергии был поставщиком универсальной услуги (как правило, крупные игроки на соответствующей территории).

"Однако покупка электроэнергии именно в этих организаций является не обязанностью, а только правом потребителя. То есть, такое требование "выбрасывает за борт" десятки и сотни организаций, которые могут предложить другие условия, чем "ПУП", в частности, и низкие цены", – подчеркивается в сообщении.

Читайте также: Нацкомиссия ужесточила ответственность за небалансы на рынке электроэнергии

Кроме того, АМКУ отмечает как дискриминирующие требования о предоставлении гарантийного письма о том, что потенциальный поставщик не приобретал статус "дефолтного" или "преддефолтного", а также информации и документы от операторов систем распределения о количестве потребителей, которых поставщик обслуживает на соответствующей территории.

"Если участник торгов обратится с таким запросом, оператору системы распределения необходимо время для его обработки. При этом организаторы систем распределения, будучи связаны отношениями контроля с поставщиками универсальных услуг, то есть, потенциальными конкурентами независимого поставщика, могут создавать барьеры при предоставлении такой справки", – поясняет АМКУ.

По данным Антимонопольного комитета, уже в этом году поступило 115 жалоб на публичные закупки электрической энергии.

"Устранение системных ошибок, допускаемых организаторами таких закупок, не только упростит процесс электроснабжения, но и сэкономит огромное количество рабочего времени и бумаги всех задействованных в процессе. И, главное, допуск к публичным торгам как можно большего количества участников приведет к ценовой конкуренции, а следовательно и к удешевлению электроэнергии для конечного потребителя", – подчеркивают в АМКУ.