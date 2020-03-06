 Власти Киева запустили онлайн-консультации по размещению рекламы

Об этом сообщил начальник Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации Александр Смирнов, передает БизнесЦензор.

"Каждый вторник к нам на консультации приходят множество людей. Все они находятся в одном закрытом помещении, а на сегодня, по причине различных вирусов и заболеваний, это становится опасно. Поэтому ввели необходимые меры для безопасности наших граждан. Мы тестируем новую функцию – консультации онлайн. Каждый сможет получить нужную ему информацию прямо из дома. А если эта функция станет популярной, то мы ее оставим на постоянной основе", – подчеркнул Смирнов.

Следовательно, каждый вторник с 14:00 до 16:00 будут проходить консультации онлайн. Для этого надо зайти в Telegram и задать вопросы: по размещению рекламных средств, какие документы нужны, как должна выглядеть вывеска и тому подобное. Специалисты КП "Киевреклама" предоставят максимально полное разъяснение по вашим вопросам.

Каждый предприниматель имеет возможность воспользоваться онлайн-сервисом по размещению вывесок. Для экономии времени, заявку можно подавать в режиме онлайн. Ответ о соответствии или несоответствии вывески правилам поступает в течение 10 рабочих дней: https://eadv.kyivcity.gov.ua.