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 Власти Киева запустили онлайн-консультации по размещению рекламы

Киевские предприниматели смогут получить консультации по размещению рекламных средств по правилам онлайн.

Об этом сообщил начальник Управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации Александр Смирнов, передает БизнесЦензор

"Каждый вторник к нам на консультации приходят множество людей. Все они находятся в одном закрытом помещении, а на сегодня, по причине различных вирусов и заболеваний, это становится опасно. Поэтому ввели необходимые меры для безопасности наших граждан. Мы тестируем новую функцию – консультации онлайн. Каждый сможет получить нужную ему информацию прямо из дома. А если эта функция станет популярной, то мы ее оставим на постоянной основе", – подчеркнул Смирнов.

Следовательно, каждый вторник с 14:00 до 16:00 будут проходить консультации онлайн. Для этого надо зайти в Telegram и задать вопросы: по размещению рекламных средств, какие документы нужны, как должна выглядеть вывеска и тому подобное. Специалисты КП "Киевреклама" предоставят максимально полное разъяснение по вашим вопросам.

Каждый предприниматель имеет возможность воспользоваться онлайн-сервисом по размещению вывесок. Для экономии времени, заявку можно подавать в режиме онлайн. Ответ о соответствии или несоответствии вывески правилам поступает в течение 10 рабочих дней: https://eadv.kyivcity.gov.ua.

Власти Киева запустили онлайн-консультации по размещению рекламы 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179977
 
 
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