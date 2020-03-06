 Новые правила получения профобразования на производстве вступили в силу

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает БизнесЦензор.

"Отныне учреждения профобразования смогут активнее развивать дуальную форму образования, где до 70% учебного времени – это практическая подготовка учащихся на предприятиях, в учреждениях или организациях", – отмечается в сообщении.

Заместитель министра Петр Коржевский напомнил, что использовать элементы дуального образования в учреждениях профобразования начали еще в 2015 году.

"Тогда в Украине стартовал пилотный проект, в ходе которого ученики начали совмещать учебу в учреждениях с обучением на производстве. Измерить его эффективность можно было, в частности, через трудоустройство выпускников – оно насчитывало 97%. Хочу подчеркнуть, что речь не о "практике" в общепринятом смысле, а именно об обучении в условиях производства. Сейчас мы, наконец, даем все инструменты, чтобы использовать преимущества дуального образования", – рассказал Коржевский.

В частности, в Положении о дуальной форме получения профобразования указано, какие договоры должны заключить предприниматели с администрацией заведения профобразования, а также какие основные этапы организации образовательного процесса по дуальной форме.

В документе также предусмотрена ответственность образовательного заведения на протяжении всего периода сотрудничества и почему предприятие должно определять для ученика наставника.

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"В профессиональном образовании практика является крайне важной. Ведь можно много раз объяснять, как, например, установить розетку или изготовить деревянные двери, но пока ученик не сделает этого самостоятельно, говорить о качественной подготовке нельзя. Благодаря дуальному образованию учащиеся смогут не только овладеть нужными профессиональными навыками, но и понять, как работает предприятие, адаптироваться к работе на нем и, в перспективе, трудоустроиться там после выпуска", – пояснил Коржевский.