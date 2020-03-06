 Дочерняя компания крупнейшего мирового производителя пива в Украине сократила убыток в 3 раза

Об этом говорится в сообщении о годовом собрании акционеров 7 апреля, опубликованном в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Активы предприятия за год выросли за год на 31% – до 4,52 млрд грн.

Нераспределенная прибыль по итогам года составила 103,66 млн грн против 320,2 млн грн непокрытого убытка в 2018 году.

Акционеры компании на собрании намерены убыток, полученный в 2019 году, покрыть за счет дополнительного капитала и капитала в дооценках общества.

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Как сообщалось, ПАО "Сан ИнБев Украина" в 2018 году получила 288,38 млн грн чистого убытка, что на 27,7% меньше, чем за 2017 год.

Напомним, в 2018 году крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes, лидер на рынке Турции,завершили слияние бизнесов на территории Украины и РФ в равных долях.

После этого AB InBev Efes в Украине юридически закрепила новое название компании – ЧАО "Абинбев Эфес Украина" вместо ПАО "Сан ИнБев Украина".

Производственная сеть объединенной компании состоит из 11 пивоваренных заводов и трех солодовенных комплексов в России, а также из трех пивоваренных заводов в Украине.

Оценка стоимости активов Украине и РФ AB InBev в рамках сделки – $1,002-1,223 млрд (на основе метода дисконтирования денежных потоков). Активы Efes были оценены в $962 млн - $1,145 млрд. Синергия от объединения оценивается в $80-100 млн в год за счет сокращения расходов.

Компания "Сан ИнБев Украина" является одним из лидеров пивоваренного рынка Украины. Ей принадлежат Черниговский, Харьковский и Николаевский заводы. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: BUD, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Löwenbräu, Franziskaner, Spaten, Beck's, а также локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь", "Жигулевское".