 Нацбанк отложил введение оценки рисков по валютным ОВГЗ из-за коронавируса

Как сообщает пресс-служба НБУ, новый подход должен был вводится поэтапно с 31 марта 2020 года, однако эта дата отсрочена на год, передает БизнесЦензор.

В НБУ пояснили такое решение негативными настроениями на мировых рынках капитала.

"Сейчас мировые рынки негативно реагируют на новости о скорости распространения коронавируса. Соответственно, растет неопределенность и инвесторы реагируют традиционно – снижением спроса на активы. Для того, чтобы не снижать интерес банков к валютным ОВГЗ, Национальный банк откладывает внедрение коэффициентов оценки рисков для этого типа активов", – отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка №25 от 5 марта.

"Сейчас все ценные бумаги правительства Украины независимо от вида валюты учитываются с нулевым коэффициентом риска", – констатируют в НБУ.

Как сообщалось, в начале ноября 2019 года Национальный банк решил внедрить коэффициенты оценки рисков для украинских государственных облигаций в иностранной валюте.

Согласно предложенному подходу, кредитный риск украинских государственных облигаций в иностранной валюте будет оцениваться по общим подходам, то есть с учетом рейтинга Украины, тогда как до сих пор все ценные бумаги правительства независимо от вида валюты учитываются с нулевым риском.