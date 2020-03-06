 Суд начал банкротство компании бывшего главы "Укрнафты" по иску "Приватбанка"

Согласно сообщению Высшего хозсуда, "Приватбанк" инициировал судебный процесс против "Авиас-2000" в середине февраля, сумма претензий банка на данный момент неизвестна, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

50% уставного капитала ООО "Фирма Авиас-2000" принадлежит бывшему руководителю ПАО "Укрнафта" в 2007-2011 годах Алексею Кущу. Остальные 50% – Виктору Шкинделю.

"Фирма Авиас-2000" основана в 1997 году. Согласно данным о судебных спорах при участии компании в течение 2008-2018 годов, она занималась сельскохозяйственным бизнесом: закупала комбикорм для птиц, запчасти для агротехники, жмых и прочие товары.

Напомним, Алексей Кущ исполнял обязанности главы "Укрнафты" с 2007 по 2010 года после того, как Игорь Палица был избран депутатом Верховной Рады. В 2010 году Кущ стал полноценным руководителем компании. А в 2011 году, когда председателем правления "Укрнафты" был назначен бельгиец Питер Ванхеке, а Кущ стал коммерческим директором и продолжил исполнять ключевую роль в управлении компанией.

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Согласно обнародованным в 2015 году экс-нардепом Сергеем Лещенко тайным договорам кипрских компаний "Привата" с Питером Ванхеке, Кущ вместе с на тот момент исполнительным директором Владимиром Пустоваровым получили от Ванхеке доверенность на исполнение его обязанностей.

Кущ был уволен из "Укрнафты" в 2015 году после назначения британца Марка Роллинса. Перед увольнением, в июле 2015 году он был одним из подписантов договоров покупки нефтепродуктов у ООО "Котлас" на сумму свыше 3 млрд грн, которые на данный момент являются объектом расследования Национального антикоррупционного бюро.