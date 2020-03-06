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Все про:аэропорт (791) Одесса (542) пассажиропоток (357)

 Аэропорт Одессы увеличил пассажиропоток в феврале на 40%

В феврале 2020 года пассажиропоток Одесского аэропорта составил 119 048 человек. Это на 38% больше, чем аналогичный показатель в прошлого года. На международных направлениях пассажиропоток составил 105,8 тыс. человек, на внутренних – 13,2 тыс.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передает БизнесЦензор.

Всего за февраль авиакомпании осуществили 1126 рейсов из аэропорта "Одесса" - на 13% больше, чем за февраль 2019 года.

"За два месяца нового года мы обслужили более четверти миллиона пассажиров. Это рекордный показатель, которого мы достигли во многом благодаря открытию ряда европейских направлений в конце прошлого года. Что касается внутренних рейсов, с апреля мы надеемся на значительный их рост, ведь наш авиапартнер Windrose начал большую летную программу. Благодаря ей пассажиры смогут путешествовать по Украине в разных направлениях ежедневно", – отметил директор ООО "Международный аэропорт "Одесса" Павел Прусак.

Самыми популярными направлениями февраля стали Стамбул, Шарм-эш-Шейх и Борисполь. Среди новых европейских рейсов в топе Берлин, Будапешт и Гданьск.

16 февраля международный аэропорт "Одесса" завершил перевод всех рейсов в здание нового терминала. Более 140 рейсов 19 авиакомпаний уже обслуживаются еженедельно в новом терминале.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179969
 
 
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