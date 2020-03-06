 ВВП Украины в январе перешел к падению, – Минэкономики

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"С начала 2020 году почти все виды экономической деятельности, формирующих динамику Сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП), кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. Как результат, в январе 2020 года уменьшение СИП составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%", – сказано в обзоре.

Среди ключевых факторов, которые влияли на экономическую активность в январе, в Минэкономики называют снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплых погодных условий, рост покупательной способности населения, высокую инвестиционную активность, низкую ценовую конъюнктуру на мировых рынках стали, а также низкий спрос на природный газ в странах ЕС.

В министерстве прогнозируют сдержанный рост ВПП Украины в первом квартале на фоне указанных факторов, а также рисков, связанных с распространением нового коронавируса.

"Действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса (Covid-19) в мире и возможное снижение темпов развития мировой экономики будет несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в первом квартале года", – сказано в докладе.

Как сообщалось, по предварительным данным Госстата, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года в годичном измерении замедлился до 1,5%.

Рост ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше – 4,6%, а в первом ниже – 2,5%.

Минэкономики оценивало рост ВВП в четвертом квартале 2019 года в 2,1%.

По оценке Госстата, промышленное производство в Украине в январе 2020 года сократилось по сравнению с январем 2019 года на 5,1%.