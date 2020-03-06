 Трамп подписал законопроект о выделении $8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Подписанный Трампом законопроект, помимо этих расходов, разрешает использование для борьбы с эпидемией $500 млн из программы медицинского страхования Medicare, выделяемых на телемедицину.

Таким образом, общий объем средств, направленных на борьбу с COVID-19, составит $8,3 млрд.

"Это непредвиденная проблема. Она пришла из ниоткуда", - отметил Трамп после подписания законопроекта.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США достигло 200 при 14 случаях летального исхода.