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 Трамп подписал законопроект о выделении $8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий экстренные расходы бюджета в размере $7,8 млрд в ответ на распространение коронавируса нового типа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Подписанный Трампом законопроект, помимо этих расходов, разрешает использование для борьбы с эпидемией $500 млн из программы медицинского страхования Medicare, выделяемых на телемедицину.

Таким образом, общий объем средств, направленных на борьбу с COVID-19, составит $8,3 млрд.

"Это непредвиденная проблема. Она пришла из ниоткуда", - отметил Трамп после подписания законопроекта. 

Согласно данным университета Джона Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США достигло 200 при 14 случаях летального исхода.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179959
 
 
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