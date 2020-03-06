 В старом терминале аэропорта Одессы откроют музей авиации

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на информацию, обнародованную авиапредприятием, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что музей будет открыт после реконструкции здания аэровокзала. Здесь также будет выставочный центр и останутся административные помещения.

"Мы хотим объединить прошлое и будущее в месте, которое имеет более чем столетнюю историю. И уже ведем переговоры со специалистами по экспозициям и музейной отрасли, чтобы разработать будущий концепт. В целом, наша цель - это объединение представителей авиационной отрасли, бизнеса и сопутствующих предприятий в мощный кластер, который будет способствовать развитию авиации юга нашей страны", - прокомментировал директор аэропорта Павел Прусак.

Аэропорт завершил перевод всех рейсов на обслуживание в новый терминал 16 февраля этого года. Из нового терминала в период зимней навигации еженедельно отправляется более 140 рейсов 19 авиакомпаний.