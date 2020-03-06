 Платежи за газ онлайн на Винниччине выросли в 2 раза

Как сообщает пресс-служба компании, чаще всего потребители используют для оплаты за газ сервисы iBox, iPay.ua, Portmone.com и EasyPay, передает БизнесЦензор.

"Удобство, доступность и оперативность – основные причины роста электронных расчетов. Онлайн платежи позволяют заплатить за потребленный газ в удобное для клиента время, без очередей и с минимальной комиссией, или вообще без нее, в зависимости от выбранной платежной системы", – отметил директор "Винницагаз Сбыта" Василий Сопильник.

По данным компании, самой популярной среди потребителей газа Винницкой является система iBox. За 2 месяца 2020 года с помощью этой платежной системы потребители газа совершили более 7 тысяч проплат. Это почти треть от всех онлайн-платежей за январь-февраль текущего года.

При этом вдвое выросло количество расчетов через платежную систему iPay.ua. Если в январе-феврале прошлого года ею воспользовались почти 3 тыс. потребителей, то в аналогичный период 2020 года – более 6 тысяч.

Через платежную онлайн систему Portmone.com за 2 месяца 2020 года осуществлено более 6,5 тыс. платежей, что на 1,5 тыс. больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Читайте также: Онлайн-сервисы для оплаты за газ используют 135 тысяч жителей Винниччины

"Мобильные и современные системы онлайн оплаты удобны в расчетах как для потребителей, так и для "Винницагаз Сбыт", ведь обеспечивают быстрое проведение платежей, их обработку и отображение в клиентской базе компании", – отмечается в сообщении.

Напомним, сферой деятельности ООО "Винницагаз Сбыт" является поставка природного газа потребителям Винницкой области. На сегодня компания поставляет природный газ 453 тыс. бытовых потребителей и почти 3,4 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы поставок составляют около 400 млн кубометров природного газа в год.