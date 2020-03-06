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 Принадлежащие Ахметову компании по добыче глины сократили выручку на 6%

Группа предприятий Vesco, объединяющая предприятия по добыче глины входящей в СКМ Рината Ахметова инвестиционной компании UMG, по итогам работы в 2019 году получила $97,2 млн валового дохода, что на 6% меньше, чем в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба компании, предприятия группы в 2019 году реализовали 2,7 млн тонн глины, передает БизнесЦензор.

"Около 86% глины Vesco было реализовано на экспортных рынках в 25 странах мира. Крупнейшими потребителями глины стали производители керамической плитки в Испании, на которых приходилось более 30% всех продаж", – отмечается в сообщении.

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Акционером Vesco Limited является компания SCM Рината Ахметова, которая участвует в управлении глинодобывающимм предприятиями через представителей UMG Investments, входящих в состав наблюдательного совета Vesco.

Vesco – группа глинодобывающих предприятий ЧАО "Веско", ЧАО "Дружковское рудоуправление", ЧАО "Огнеупорнеруд", входящих в глинодобывающее направление UMG Investments. Является одним из ведущих производителей на рынке глин в Украине и входит в группу мировых лидеров по производству и экспорту белых пластичных глин, обеспечивая полную производственную цепочку – от добычи сырья до производства полуфабрикатов и готовой продукции.

Производственная мощность предприятий компании составляет 3 млн тонн в год. Продукция экспортируется в более 25 стран мира.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179951
 
 
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