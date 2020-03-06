 Милованов назвал нецелесообразным разделение Минэкономики

Об этом Милованов рассказал в интервью LIGA.net, отвечая на вопрос, планировал ли он возглавить агроминістерство в случае его отделения от Минэкономики, передает БизнесЦензор.

"Если бы Минэкономики разделяли, то нет. Это (заявление Милованова, что он якобы готов возглавить аграрное министерство в случае разделения Минэкономики) было два месяца назад, в другой макроэкономической ситуации, в другие сроки - после старта земельной реформы. Тогда еще, я думаю, было реально разделить министерство, а на сегодня мы уже почти полностью закончили прекращения его работы, и в последние недели, когда меня спрашивали об этом, я говорил, что уже сейчас время не позволяет их разделить. Я думаю, что оптимально это сделать, в случае необходимости, после запуска рынка земли", - сказал Милованов.

Он выразил надежду, что рынок земли все же запустят.

"Я надеюсь, что да (запуск рынка земли). Это важно. 20 лет его не могли начать. Мы запустили процесс. Законопроект об обороте земель прошел первое чтение, все остальные законопроекты, их там штук семь, все есть", - сказал Милованов.