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Все про:ЕБРР (458) ЕИБанк (120) Криклий (79)

 Криклий пообещал ускорить реализацию совместных проектов с ЕБРР и ЕИБ

Мининфраструктуры планирует ускорить реализацию проектов при участии международных финансовых организаций.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам совещания по вопросам реализации совместных проектов с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства

"ЕБРР и ЕИБ являются стратегически важными партнерами Украины по обновлению национальной системы транспорта и реализации транзитного потенциала. Развитие инфраструктуры способствует росту экономики и благосостояния людей. Поэтому реализация совместных проектов с ЕБРР и ЕИБ может быть ускорена. Для этого необходимо разработать планы относительно дальнейших шагов по реализации проектов с определением мероприятий (в том числе в разрезе по городам Украины), сроков их выполнения, и индикаторов, с помощью которых можно было бы определить их эффективность", – заявил Криклий.

Глава министерства отметил, что Мининфраструктуры и в дальнейшем будет активно поддерживать реализацию проектов международных финансовых организаций, оперативно решать проблемы и координировать реализацию проектов во взаимодействии с другими органами исполнительной власти.

В свою очередь заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий и Офицер займа ЕИБ Генри Мойккинен заверили в том, что ЕБРР и ЕИБ будут всячески способствовать реализации проекта и оказывать поддержку в решении проблемных вопросов, возникающих в ходе их реализации.

Криклий напомнил, что при участии ЕБРР и ЕИБ сейчас реализуются проекты "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка", "Модернизация железнодорожной инфраструктуры", "Приобретение подвижного состава", "Городской общественный транспорт Украины". Начата реализация проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины", инициировано финансирование перспективных проектов в сфере дорожного хозяйства, предоставления услуг почтовой связи, развития портового хозяйства и речной инфраструктуры, аэропортов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179945
 
 
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