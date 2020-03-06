 "Ланет" повысил тарифы на интернет и кабельное телевидение

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"В связи с ростом расходов на оборудование и материалы, необходимые для стабильной работы сети и ее модернизации, мы вынуждены пересмотреть тарифные планы и изменить их на актуальные", – сказано в сообщении.

В связи с этим тарифные пакеты "Рубин+", "Bronze", "Яхонт", "Яхонт Cashback", "Silver+", "Сапфир+", "Корунд+", "Silver+ (-20%)", "Нейтрон+", "Самтел 170", "Unlim-160" будут заменены на новые.

Кроме того, абоненты, которые пользовались услугой Интернет без кабельного ТВ, будут переведены на тарифный план "GIG" стоимостью 199 грн за 30 дней.

Абоненты, которые пользуются услугой интернет и кабельным ТВ-пакетом "Core+" или IPTV-пакетом "Core", будут переведены на тариф "MIX" стоимостью 299 грн за 30 дней.

Абоненты, которые пользуются услугой Интернет и кабельным ТВ-пакетом "Baza+" или IPTV-пакетом "Baza", будут переведены на тариф "MIX" стоимостью 346 грн за 30 дней.

Абоненты, которые пользуются услугой Интернет и кабельным ТВ-пакетом "Prime+" или IPTV-пакетом "Prime", будут переведены на тариф "LUX" стоимостью 399 грн за 30 дней.

Для абонентов, которые пользуются тарифами "Fiber neo" и "АТО", стоимость тарифного пакета составит: "Fiber neo" – 149 грн/30 дн; "АТО" – 99 грн/30 дн.

Кроме того, с 1 апреля будет повышена стоимость ТВ-пакетов: