 Ортопедическая обувь: польза и преимущества перед обычной

Анатомические сандалии, шлепанцы, сабо и полумокасины торговой марки FootCare имеют привлекательный внешний вид, а широкий модельный ряд позволит подобрать модель под любой наряд. Рассмотрим преимущества ортопедических моделей над обычной обувью.
Ортопедическая обувь для взрослых: в чем отличие от обычной.
Это обувь специальной конструкции, которая повторяет анатомическое строение стопы. Ее основные преимущества:
- помогает снизить нагрузку на мышцы и суставы ног;
- равномерно распределяет нагрузку по поверхности стопы;
- поддерживает свод стопы при различной двигательной активности;
- при наличии задника надежно фиксирует пятку;
- гибкая и мягкая подошва помогает снять лишнюю нагрузку.
Полезные свойства ортопедических моделей:
- профилактика различных заболеваний нижних конечностей: варикозное расширение вен, вальгусная деформация, плоскостопие;
- отсутствие аллергических реакций за счёт использования материалов высокого качества;
- улучшение кровообращения в нижних конечностях;
- высокий уровень безопасности при ходьбе.
Линейка моделей торговой марки FootCare.
Компания Volsmart - производитель торговой марки FootCare в Украине. Ее главное направление работы - ортопедическая обувь оптом для ортопедических салонов, частных клиник и других медицинских учреждений.
Вся обувь FootCare:
- производится на территории Украины с учетом рекомендаций лучших специалистов-ортопедов и реабилитологов;
- выполнена из натуральной кожи высокого качества;
- содержит пробковую ортопедическую стельку с супинатором, углублением в зоне пятки и распределителем пальцев;
- представлена в нескольких цветах и размерах.
Почему стоит сотрудничать с компанией "Волсмарт":
- постоянно пополняющийся ассортимент товаров - здесь представлена как детская ортопедическая обувь, так и модели для взрослых;
- гибкие условия оплаты и доставки;
- актуальный прайс-лист доступен круглосуточно.
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