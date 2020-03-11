 Ортопедическая обувь: польза и преимущества перед обычной

Анатомические сандалии, шлепанцы, сабо и полумокасины торговой марки FootCare имеют привлекательный внешний вид, а широкий модельный ряд позволит подобрать модель под любой наряд. Рассмотрим преимущества ортопедических моделей над обычной обувью.

Ортопедическая обувь для взрослых: в чем отличие от обычной.

Это обувь специальной конструкции, которая повторяет анатомическое строение стопы. Ее основные преимущества:

помогает снизить нагрузку на мышцы и суставы ног;

равномерно распределяет нагрузку по поверхности стопы;

поддерживает свод стопы при различной двигательной активности;

при наличии задника надежно фиксирует пятку;

гибкая и мягкая подошва помогает снять лишнюю нагрузку.

Полезные свойства ортопедических моделей:

профилактика различных заболеваний нижних конечностей: варикозное расширение вен, вальгусная деформация, плоскостопие;

отсутствие аллергических реакций за счёт использования материалов высокого качества;

улучшение кровообращения в нижних конечностях;

высокий уровень безопасности при ходьбе.

Линейка моделей торговой марки FootCare.

Компания Volsmart - производитель торговой марки FootCare в Украине. Ее главное направление работы - ортопедическая обувь оптом для ортопедических салонов, частных клиник и других медицинских учреждений.

Вся обувь FootCare:

производится на территории Украины с учетом рекомендаций лучших специалистов-ортопедов и реабилитологов;

выполнена из натуральной кожи высокого качества;

содержит пробковую ортопедическую стельку с супинатором, углублением в зоне пятки и распределителем пальцев;

представлена в нескольких цветах и размерах.

Почему стоит сотрудничать с компанией "Волсмарт":

постоянно пополняющийся ассортимент товаров - здесь представлена как детская ортопедическая обувь, так и модели для взрослых;

гибкие условия оплаты и доставки;

актуальный прайс-лист доступен круглосуточно.

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