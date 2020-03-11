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 Ортопедическая обувь: польза и преимущества перед обычной

Сегодня большинство людей ведут активный образ жизни, преодолевая большие расстояния, либо проводят большую часть дня в сидячем положении, работая в офисе. Кроме того, мало кто обращает внимание на подбор качественной обуви. Это негативно сказывается на здоровье ног, в результате чего все большее количество людей страдает различными заболеваниями стоп. Решить большинство проблем с опорно-двигательным аппаратом поможет качественная ортопедическая обувь от надежного производителя.

Ортопедическая обувь: польза и преимущества перед обычной 01

Анатомические сандалии, шлепанцы, сабо и полумокасины торговой марки FootCare имеют привлекательный внешний вид, а широкий модельный ряд позволит подобрать модель под любой наряд. Рассмотрим преимущества ортопедических моделей над обычной обувью.

Ортопедическая обувь для взрослых: в чем отличие от обычной.

Это обувь специальной конструкции, которая повторяет анатомическое строение стопы. Ее основные преимущества:

  • помогает снизить нагрузку на мышцы и суставы ног;
  • равномерно распределяет нагрузку по поверхности стопы;
  • поддерживает свод стопы при различной двигательной активности;
  • при наличии задника надежно фиксирует пятку;
  • гибкая и мягкая подошва помогает снять лишнюю нагрузку.

Полезные свойства ортопедических моделей:

  • профилактика различных заболеваний нижних конечностей: варикозное расширение вен, вальгусная деформация, плоскостопие;
  • отсутствие аллергических реакций за счёт использования материалов высокого качества;
  • улучшение кровообращения в нижних конечностях;
  • высокий уровень безопасности при ходьбе.

Линейка моделей торговой марки FootCare.

Компания Volsmart - производитель торговой марки FootCare в Украине. Ее главное направление работы - ортопедическая обувь оптом для ортопедических салонов, частных клиник и других медицинских учреждений.

Вся обувь FootCare:

  • производится на территории Украины с учетом рекомендаций лучших специалистов-ортопедов и реабилитологов;
  • выполнена из натуральной кожи высокого качества;
  • содержит пробковую ортопедическую стельку с супинатором, углублением в зоне пятки и распределителем пальцев;
  • представлена в нескольких цветах и размерах.

Почему стоит сотрудничать с компанией "Волсмарт":

  • постоянно пополняющийся ассортимент товаров - здесь представлена как детская ортопедическая обувь, так и модели для взрослых;
  • гибкие условия оплаты и доставки;
  • актуальный прайс-лист доступен круглосуточно.

Чтобы начать сотрудничество, необходимо пройти регистрацию на сайте либо обратиться к компании любым другим способом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179938
 
 
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Источник: На правах рекламы
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