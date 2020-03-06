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 Власть, Промышленность, Коррупция
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Все про:Жеваго (172) Зеленский (637) КрАЗ (11)

 Зеленский предложил Жеваго обсудить судебные дела и заказы для "КрАЗа"

Президент Владимир Зеленский предложил генеральному директору АО "АвтоКрАЗ" Евгению Черняку передать собственнику финансово-промышленной группы, в которую входит КрАЗ, Константину Жеваго, чтобы он "вышел на связь" для обсуждения сложившейся на предприятии ситуации, в том числе с госзаказами.

Об этом Зеленский заявил в ходе посещения предприятия в рамках рабочего визита в Полтавскую область, передает БизнсЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Передайте собственникам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно обсуждать и проблемы банкротства, и выйти из всех исков, судебных дел. Думаю, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, но когда собственник компании, которой государство дает деньги, в розыске, могут быть проблемы. Давайте сейчас вместе поработаем. Не государство виновато, что собственник где-то и в розыске", – сказал Зеленский.

"Завод возвращает нам собственника, а мы возвращаем госзаказы", – добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как сообщалось, в начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу.

В декабре 2019 года суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179926
 
 
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Уже открытым текстом предлагают "занести каму нада"....
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саме вірне зауваження-резюме по темі.
І вже сьогодні на еспресоТV валом повалили слуги уродів та зажопи

Редактори почали старатися...
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вот так и живём...пуленепробиваемые и противоударные небожители Украины.
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він взагалі розуміє обов'язки Президента? Може він скоро гараж продаватиме?
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Зе насмотрелся Лукашенко,и полностью его копирует.
Только у Луки хоть какие-то результаты есть,а у Зе только имитация бурной деятельности без результата.
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