 Васадзе назначил сына главой набсовета Запорожского автозавода

Согласно публикации в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял новый набсовет на заседании в пятницу, 6 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Акционеры АО "ЗАЗ" в четверг на собрании переизбрали состав набсовета, выведя из него председателя НС Александра Козиса (главу правления "УкрАВТО"), который возглавлял набсовет с апреля 2015 года.

Из состава наблюдательного совета также выведен Олег Папашев (занимал должность замглавы правления "УкрАВТО" по производству).

Замглавы правления корпорации по финансам Наталья Бей переизбрана в состав набсвоета на новый срок.

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Как сообщалось, в конце 2018 года Хозсуд Запорожской области начал дело о банкротстве ЗАЗа и ввел режим санации предприятия сроком на 6 месяцев.

В 2019 году суд утвердил план санации должника и заявление управляющего санацией ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" об утверждении мирового соглашения, заключенного между должником и кредиторами. Подробности мирового соглашения пока не обнародовались.

В итоге целостный имущественный комплекс ЗАЗа был продан на аукционе за 168,1 млн грн ООО "ЗАЗ Индастриз", конечным бенефициаром которого является Тариэл Васадзе, который контролировал и обанкротившийся "Запорожский автомобилестроительный завод".

Государственный "Укрэксимбанк" пытался оспорить мировое соглашение ЗАЗа с кредиторами в суде, поскольку обанкротившаяся компания осталась должна банку более 630 млн грн.

Напомним, ЗАЗ в 2018 году прекратил выпуск легковых автомобилей. По данным ассоциации "Укравтопром", в 2019 году завод выпустил один легковой, 15 коммерческих автомобилей и 70 автобусов.

"УкрАВТО" зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций АО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов. Владельцем корпорации является Тариэл Васадзе.