 Цены на продукты в мире упали из-за коронавируса, – FAО

Об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Индекс продовольственных цен FAO, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары в феврале в среднем составлял 180,5 пункта, что на 1,0% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но все же на 8,1% выше, чем годом ранее.

Индекс цен на растительные масла снизился на 10,3% с января, тогда как международные цены на пальмовое масло упали из-за увеличения производства в Малайзии, временного падения импортного спроса в Индии и беспокойства по поводу распространения COVID-19.

Индекс цен на зерновые снизился на 0,9% в феврале. Цены на пшеницу были ниже, что отражало хорошо обеспеченные рынки, тогда как цены на кукурузу уступили из-за уменьшения спроса со стороны сектора кормов на фоне ожиданий ослабления мировой экономики. Зато международные цены на рис выросли. Это обусловлено сильным спросом со стороны дальневосточных и восточноафриканских покупателей.

Индекс цен на мясо снизился на 2,0% с января под влиянием сокращенного импорта Китаем, который повлиял на задержку погрузочно-разгрузочных грузов в портах. Забой, вызванный засухой в Новой Зеландии, оказывал дальнейшее давление на цены на мясо овец, тогда как снижение импорта из Азии повлияло на цены на мясо птицы.

Индекс цен на молочные продукты вырос на 4,6% из-за роста котировок цен на сыр, что частично связано с сокращением производства молока в Австралии. Китай, крупнейший мировой импортер сухого молока в мире, из-за логистических вопросов резко сократил закупку сухомолочних порошков.

Индекс цен на сахар вырос на 4,5% на фоне перспектив снижения производства в Индии и Таиланде в сочетании с высоким мировым спросом на импорт.