 Мининфраструктуры подписало договор на проектирование взлетной полосы в аэропорту Днепра

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Победителем тендера на проектирование взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре стало ООО "Институт Укрдорпроект", которое специализируется на проектировании дорог, мостов и аэродромных комплексов.

"Для аэропорта Днепра она спроектирует взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, которая будет иметь современные системы навигации, метеорологическое и светосигнальное оборудование. Благодаря этому аэропорт сможет принимать самолеты всех типов даже в туман", – сказано в сообщении.

Ожидается, что проектирование объекта продлится несколько месяцев и после соответствующей экспертизы начнется строительство объекта.

Как сообщалось, ожидаемая стоимость проектирования взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре составляла 26,51 млн грн с НДС. Компания ООО "Институт Укрдорпроект" стала победителем тендера, предложив цену на 1,98 млн грн меньше ожидаемой.

На проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" в госбюджете уже предусмотрено 1,2 млрд грн.

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Напомним, по итогам предыдущего аукциона на проектирование взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре 17 января его победителем стало ООО "Прогресстех-Украина", предложив цену в 12,997 млн грн при ожидаемой стоимости 26,52 млн грн (с НДС).

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.

В свою очередь в пресс-службе Министерства инфраструктуры заявили, что победителем аукциона ООО "Прогресстех" выбрала система электронных госзакупок Prozorro, поскольку эта компания предложила самую низкую среди участников цену работ. Но пока что ООО "Прогресстех" не определено победителем тендера.