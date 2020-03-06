 Нацбанк предупредил о рисках продажи "Проминвестбанка" в интересах Коломойского

Как сообщает пресс-служба НБУ, Национальный банк не получал пакета документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк", передает БизнесЦензор.

"Таким образом, Национальный банк не согласовывал приобретения существенного участия в указанном банке лицам другим, чем текущий акционер банка", – отмечается в сообщении.

В НБУ подчеркивают, что лицо, которое намерено приобрести или увеличить существенное участие в банках, должено получить предварительное согласование Национального банка.

"О рисках приобретения существенного участия в банке без согласования регулятора Национальный банк сообщил Министерство юстиции и организатора торгов по продаже акций "Проминвестбанка", которые состоялись 4 марта", – сообщает НБУ.

Регулятор напоминает, что лицо, которое приобрело существенное участие без такого согласования, может быть лишенным права голоса и оштрафовано, тогда как структура собственности самого банка может быть признанной непрозрачной.

В свою очередь непрозрачная структура собственности может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии – в случае неустранения нарушения – банк может быть признан неплатежеспособным.

В НБУ напомнили, что все владельцы существенного участия в банках должны иметь безупречную деловую репутацию и удовлетворительное финансовое состояние.

Как сообщалось, 4 марта пакет из 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,71 млн грн при стартовой цене 266.05 млн грн. Биржа не раскрывает покупателя.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

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Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. 6 февраля набсовет банка рассмотрит решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.

ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,66 млрд грн) занимал 12 место среди 76 действовавших банков.

"ВЭБ" (Россия) стал владельцем ПИБа в 2008 году, владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в его развитие "ВЭБ" оценивает в $2,7 млрд.

По данным отчета о стресс-тестировании Нацбанка на начало 2019 года, "Проминвестбанк" по базовому сценарию нуждался в дополнительном капитале в размере 4,61 млрд грн, по неблагоприятному макроэкономическому сценарию – 6,32 млрд грн. На 1 сентября потребность в дополнительном капитале в результате предпринятых банком мер снизилась до 2,73 млрд грн и 3,96 млрд грн соответственно.