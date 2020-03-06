 Зеленский заставил министра инфраструктуры купить 90 вагонов у Крюковского завода (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Мы планируем в этом году минимум три дизель поезда закупить и до 100 пасвагонов, но сейчас финализируется финансовый план", - сказал Криклий в ходе посещения предприятий вместе с президентом Украины в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.
Однако президент Украины потребовал у министра конкретизировать эти цифры.
"Мне кажется, что в принципе наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи. Иногда пусть они не будут наибольшими, что можем на самом деле. Поэтому господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что мы действительно закажем три дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Не до 100, а чтобы мы конкретно сказали – 100", – подчеркнул президент
Криклий пытался возразить: "Можно немного меньше – 80. Я же исхожу из финансового плана, который финализируется сейчас. Это 70-90 вагонов".
"Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90", – сказал президент, на что Криклий согласился.
Как сообщили позднее в пресс-службе Мининфраструктуры, Криклий по поручению Зеленского обсудил с Приходько меры, которые позволят поддержать отечественную промышленность.
"Мы с председателем наблюдательного совета ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимиром Приходько договорились о конструктивном диалоге. Министерство инфраструктуры создаст постоянно действующую рабочую группу, в которую мы приглашаем представителей КВСЗ и других участников рынка, чтобы мы все вопросы решали не под камеры, когда почти конфликтная ситуация, а в рабочем порядке", – отметил министр.
Криклий добавил, что министерство уже подготовило обращение к "Укрзализныце" с целью включения КВСЗ в перечень предприятий, которым предоставлено право проведения капитального ремонта с целью продления срока службы пассажирских вагонов.
В то же время министр инфраструктуры связал план закупки новых вагонов производства КВСЗ с наличием средств у "Укрзализныци".
"Рассчитываем, что в бюджете из той суммы компенсации от "Газпрома", определенная часть пошла бы на заказы для "Укрзализныци", это будет важным импульсом и шагом. Это будет первая государственная поддержка отрасли за время независимой Украины", – добавил Криклий.
Президенту рассказали, что вагон соответствует европейским требованиям, и "если говорить о габаритах СНГ, то вагон шире".
Председатель наблюдательного совета - директор завода Владимир Приходько дополнил: "У нас тут такие вагоны, потому что это у нас европейский габарит. Здесь с хорошим добротным задом не выкрутишь. На это президент в шутку ответил: "Да, у нас в Украине зады нормальные"
Ой, йой энто Кривой Рог. Кто кто а Зе. должен знать, что даже в его городе встречаются генные уникумы с двухведерными пердаками. Не, я не шучу, Я понимаю, что это ночная ошибка генных инженеров, но ребятня, можно тщательнее? Два ведра пердака сзади ...без подвеса и растяжек! Только не говорите, что это результат банкоматовского излучения. Это в первую очередь перегруз!!! подвижного состава УЗ. И крюковцы должны это учитывать...
Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами Рыбпромхоза «25 августа» КНА и нового Тхончхонского рыбообрабатывающего предприятия
То есть делить бюджетные деньги налогоплательщика не под камерой, а открытый аукцион не хотят делать, когда Крюковский завод должен получить все заказы даже если бы цена выше Корейских была потому, что все деньги остаются в стране потому Китай поднялся, что не покупает, а переносит производство к себе , а у нас оно есть, так эти засланные козачьки Соросята покупают крейские несмотря, что дороже, вот так они доводят производство до банкротства, а страну без зарплат и пенсий, зато берут кредиты под 17% для МВД и судов- строят тоталитарную монопольную в экономическом плане колонию.
"Рассчитываем, что в бюджете из той суммы компенсации от "Газпрома", определенная часть пошла бы на заказы для "Укрзализныци", Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179909
А вот еще один пример коррупции Либертарианской Соросятины, когда нет конкуренции, а свобода для коррупционеров , когда перекидывают из одной отрасли в другую бюджетные средства, где легче разворовать, причем Нефтегаз к Укрзализныци берите кредит, выпускайте облигации показывайте прозрачность инвесторам, а убытки должны финансировать государство , а не топить еще и газо добывную отрсль. Соросята это разрушители производства и Украины.