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Все про:Зеленский (637) Мининфраструктуры (802) Крюковский вагоностроительный завод (81) Криклий (79)

 Зеленский заставил министра инфраструктуры купить 90 вагонов у Крюковского завода (обновлено)

Министр инфраструктуры Владислав Криклий согласился с предложением президента Украины Владимира Зеленского закупить у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов, хотя до этого не конкретизировал количество вагонов, которые "Укрзализныця" планирует купить у завода.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы планируем в этом году минимум три дизель поезда закупить и до 100 пасвагонов, но сейчас финализируется финансовый план", - сказал Криклий в ходе посещения предприятий вместе с президентом Украины в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.

Однако президент Украины потребовал у министра конкретизировать эти цифры.

"Мне кажется, что в принципе наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи. Иногда пусть они не будут наибольшими, что можем на самом деле. Поэтому господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что мы действительно закажем три дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Не до 100, а чтобы мы конкретно сказали – 100", – подчеркнул президент

Криклий пытался возразить: "Можно немного меньше – 80. Я же исхожу из финансового плана, который финализируется сейчас. Это 70-90 вагонов".

"Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90", – сказал президент, на что Криклий согласился.

Как сообщили позднее в пресс-службе Мининфраструктуры, Криклий по поручению Зеленского обсудил с Приходько меры, которые позволят поддержать отечественную промышленность.

"Мы с председателем наблюдательного совета ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимиром Приходько договорились о конструктивном диалоге. Министерство инфраструктуры создаст постоянно действующую рабочую группу, в которую мы приглашаем представителей КВСЗ и других участников рынка, чтобы мы все вопросы решали не под камеры, когда почти конфликтная ситуация, а в рабочем порядке", – отметил министр.

Криклий добавил, что министерство уже подготовило обращение к "Укрзализныце" с целью включения КВСЗ в перечень предприятий, которым предоставлено право проведения капитального ремонта с целью продления срока службы пассажирских вагонов.

В то же время министр инфраструктуры связал план закупки новых вагонов производства КВСЗ с наличием средств у "Укрзализныци".

"Рассчитываем, что в бюджете из той суммы компенсации от "Газпрома", определенная часть пошла бы на заказы для "Укрзализныци", это будет важным импульсом и шагом. Это будет первая государственная поддержка отрасли за время независимой Украины", – добавил Криклий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179909
 
 
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 Топ комментарии
 
Дикунство якесь середньовічне - "царь" приказал боярину через голову премьера и главы УЗ делать закупки вагонов! Без тендеру!
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Ух ти, який принциповий, незалежний міністр.
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Президент Украины Владимир Зеленский в Кременчуге осмотрел модернизированные пассажирские вагоны во время посещения Крюковского вагоноремонтного завода и отметился шуткой про пятую точку украинцев.
Президенту рассказали, что вагон соответствует европейским требованиям, и "если говорить о габаритах СНГ, то вагон шире".
Председатель наблюдательного совета - директор завода Владимир Приходько дополнил: "У нас тут такие вагоны, потому что это у нас европейский габарит. Здесь с хорошим добротным задом не выкрутишь. На это президент в шутку ответил: "Да, у нас в Украине зады нормальные"
Ой, йой энто Кривой Рог. Кто кто а Зе. должен знать, что даже в его городе встречаются генные уникумы с двухведерными пердаками. Не, я не шучу, Я понимаю, что это ночная ошибка генных инженеров, но ребятня, можно тщательнее? Два ведра пердака сзади ...без подвеса и растяжек! Только не говорите, что это результат банкоматовского излучения. Это в первую очередь перегруз!!! подвижного состава УЗ. И крюковцы должны это учитывать...
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Ух ти, який принциповий, незалежний міністр.
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Вот интересно-зачем министру" царственный волшебный пинок под зад"? И что это за министр,который разрушает собственную уже имеющуюся инфраструктуру,рабочие места,научный потенциал в угоду таким же конкурентам за кордоном? Где еще вы видели такого министра,который бы намеренно разрушал вверенную ему отрасль?Раньше такие действия расценивались как особотяжкое государственное преступление,потому что такие умышленные действия его и ему подобных разоряют бюджет и уничтожают государство как таковое в конечном счете,принуждая правительства брать кредиты,без которых вполне можно было обойтись, разогнав "харчующихся" паразитов АО,ООО и пр "Рогов с копытами" от государственного корыта.
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Та "Укрзалізниця" не купувала вагони за кордоном. Вона їх просто не запланувала, бо немає грошей. Ну, а тепер куплять 90 вагонів, то скоротять закупівлю тепловозів чи електровозів. Грошей же не прибавилось через преЗедентові "хотєлочкі"...
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Пусть так,но вместо того,как сделал в свое время Г.Кирпа-разогнать всех( АО,ООО) кровососов-паразитов "харчующихся" с отрасли,которые и перехватывают на себя всю прибавочную стоимость(а она колоссальна,поэтому и платят миллионные зарплаты подставным тупым дармоедам-диверсантам-нынешним зиц-председателям Фунтам-которые принимают на себя удар народного гнева),а Корейки за их спинами формируют сюжет для написания "Золоте теля-2" лет через 10. Спасти положение может введение жесткого государственного регулирования с элементами плановой экономики,как это сделал Д.Трамп ,видя в какую задницу привели великую страну "демократы"..Потому что вся 29 летняя история Украины показала "эффективных частных менеджеров" во всей красе.
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Дикунство якесь середньовічне - "царь" приказал боярину через голову премьера и главы УЗ делать закупки вагонов! Без тендеру!
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шо самое главное - ни одного не купят!!! Это было шоу для зебилов!!!
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Ото хохма буде, коли грошей у міністерства на всі 90 вагонів не хватить і вони будуть вимагати, щоб підприємство знизило ціну, бо "цар" наказав купити саме 90 шт. Прибуток буде менший і зелю проклянуть...
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"мудрый нарид" поставил дебилов собою править...
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Президент Украины Владимир Зеленский в Кременчуге осмотрел модернизированные пассажирские вагоны во время посещения Крюковского вагоноремонтного завода и отметился шуткой про пятую точку украинцев.
Президенту рассказали, что вагон соответствует европейским требованиям, и "если говорить о габаритах СНГ, то вагон шире".
Председатель наблюдательного совета - директор завода Владимир Приходько дополнил: "У нас тут такие вагоны, потому что это у нас европейский габарит. Здесь с хорошим добротным задом не выкрутишь. На это президент в шутку ответил: "Да, у нас в Украине зады нормальные"
Ой, йой энто Кривой Рог. Кто кто а Зе. должен знать, что даже в его городе встречаются генные уникумы с двухведерными пердаками. Не, я не шучу, Я понимаю, что это ночная ошибка генных инженеров, но ребятня, можно тщательнее? Два ведра пердака сзади ...без подвеса и растяжек! Только не говорите, что это результат банкоматовского излучения. Это в первую очередь перегруз!!! подвижного состава УЗ. И крюковцы должны это учитывать...
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А тендери? Конкуренція? Чи Зеблазень про таке не чув? Ні разу не корупція?
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Ну что порохоботы скулите, опять обкакались? Рошенку скушайте, может полегчает.
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Откуда ж вы такие примитивные беретесь ? Размножаетесь голосованием ? Зеленский заставил министра инфраструктуры купить 90 вагонов у Крюковского завода - Цензор.НЕТ 2302
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от турбо-режима в парламентет до игры в доброго царя- модная фишка в папика секты СЛУГИ НАРОДА.
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папик наш венценосный обойдется без тендера
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а через місяць цього міністра знімуть і заведуть справу через проведення необгрунтованих закупівель ще й без тендеру. Тепер зрозуміло, чому цьому клоуну, з замашками Наполеона, не підійшов попередній уряд.
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Панове порохоботи. Міністр і сам планував купувати вагони. Президент України просто "витягнув" з міністра точну цифру. Це вам не порох-злодюга, що закуповував у американців локомотиви GE а потім віддав у користування своєму партнерові Ахметову.
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Господин зелебобик. Президент не должен ходить по ЖЭКам и требовать включить горячую воду, по вокзалам - требовать обьявлять нумерацию вагонов с головы поезда, по министерствам - требовать покупать вагоны и трактора. Надеюсь, идея понятна.
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мы приглашаем представителей КВСЗ и других участников рынка, чтобы мы все вопросы решали не под камеры, когда почти конфликтная ситуация, а в рабочем порядке", - отметил министр.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179909

То есть делить бюджетные деньги налогоплательщика не под камерой, а открытый аукцион не хотят делать, когда Крюковский завод должен получить все заказы даже если бы цена выше Корейских была потому, что все деньги остаются в стране потому Китай поднялся, что не покупает, а переносит производство к себе , а у нас оно есть, так эти засланные козачьки Соросята покупают крейские несмотря, что дороже, вот так они доводят производство до банкротства, а страну без зарплат и пенсий, зато берут кредиты под 17% для МВД и судов- строят тоталитарную монопольную в экономическом плане колонию.
"Рассчитываем, что в бюджете из той суммы компенсации от "Газпрома", определенная часть пошла бы на заказы для "Укрзализныци", Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179909

А вот еще один пример коррупции Либертарианской Соросятины, когда нет конкуренции, а свобода для коррупционеров , когда перекидывают из одной отрасли в другую бюджетные средства, где легче разворовать, причем Нефтегаз к Укрзализныци берите кредит, выпускайте облигации показывайте прозрачность инвесторам, а убытки должны финансировать государство , а не топить еще и газо добывную отрсль. Соросята это разрушители производства и Украины.
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