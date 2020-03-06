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Все про:Зеленский (635) Мининфраструктуры (798) Крюковский вагоностроительный завод (80) Криклий (79)

 Зеленский заставил министра инфраструктуры купить 90 вагонов у Крюковского завода

Министр инфраструктуры Владислав Криклий согласился с предложением президента Украины Владимира Зеленского закупить у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов, хотя до этого не конкретизировал количество вагонов, которые "Укрзализныця" планирует купить у завода.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы планируем в этом году минимум три дизель поезда закупить и до 100 пасвагонов, но сейчас финализируется финансовый план", - сказал Криклий в ходе посещения предприятий вместе с президентом Украины в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.

Однако президент Украины потребовал у министра конкретизировать эти цифры.

"Мне кажется, что в принципе наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи. Иногда пусть они не будут наибольшими, что можем на самом деле. Поэтому господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что мы действительно закажем три дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Не до 100, а чтобы мы конкретно сказали - 100", - подчеркнул президент

Криклий пытался возразить: "Можно немного меньше – 80. Я же исхожу из финансового плана, который финализируется сейчас. Это 70-90 вагонов".

"Нет, 70-90 не подходит, давай тогда 90", - сказал президент, на что Криклий согласился.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179909
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ух ти, який принциповий, незалежний міністр.
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Вот интересно-зачем министру" царственный волшебный пинок под зад"? И что это за министр,который разрушает собственную уже имеющуюся инфраструктуру,рабочие места,научный потенциал в угоду таким же конкурентам за кордоном? Где еще вы видели такого министра,который бы намеренно разрушал вверенную ему отрасль?Раньше такие действия расценивались как особотяжкое государственное преступление,потому что такие умышленные действия его и ему подобных разоряют бюджет и уничтожают государство как таковое в конечном счете,принуждая правительства брать кредиты,без которых вполне можно было обойтись, разогнав "харчующихся" паразитов АО,ООО и пр "Рогов с копытами" от государственного корыта.
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Дикунство якесь середньовічне - "царь" приказал боярину через голову премьера и главы УЗ делать закупки вагонов! Без тендеру!
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