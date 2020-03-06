[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.61 27.53
 Коммунальные услуги
  117  0
Все про:Закарпатье (120) Новости компаний (1320)

 В Закарпатской области заменят неисправные счетчики газа за счет оператора сетей

В 2020 году в Закарпатье АО "Закарпатгаз" планируют поверить 23 тысячи счетчиков. За первые 2 месяца предприятие выполнило более 15% от годового плана по поверке счетчиков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Закарпатгаз" сообщает БизнесЦензор.

"В прошлом году закарпатцам заменили почти 11500 счетчиков, из которых за счет предприятия - почти 2,5 тысячи. В текущем году все счетчики, требующих замены, и в которых ни в чем не будет обнаружено вмешательства со стороны потребителей, заменять за счет АО "Закарпатгаз", - сообщает компания.

Деньги на поверку, ремонт и замену счетчиков закладываются в тарифе на распределение, который с этого года потребители оплачивают отдельно от стоимости объемов потребленного газа. В этом году на это предусмотрено 13,3 млн грн.

"Если прибор учета работает некорректно из-за изношенности или по определенным техническим, независимым от потребителя причинам, новый счетчик мы установим за счет компании", - отметил технический директор АО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

Бесплатной для населения является также услуга периодической поверки.

"Если по ее результатам в работе счетчика не обнаружено никаких нарушений и метрологических отклонений, то прибор признается годным и возвращается потребителю вместе с документом, который это подтверждает. В случае выявления факта вмешательства в работу счетчика, потребителю придется не только оплатить услугу по снятию и установке прибора, но и компенсировать стоимость неучтенного за нарушения объема природного газа", - сообщает компания.

Кроме компенсации стоимости природного газа на злоумышленников ждет еще и уголовная ответственность, ведь такие действия квалифицируются как уголовное преступление. Согласно ст.185 Уголовного кодекса Украины максимальная мера наказания возможна за такое правонарушение - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179904
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоммунальные услуги
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Газ добыча Кабмин НБУ нефть ФГИ Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх