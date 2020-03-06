 КГГА вводит дополнительные меры в Киеве для предотвращение коронавируса

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

Департамент здравоохранения КГГА должен обеспечить в медучреждениях столицы отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, отбор биологического материала от больных с респираторной симптоматикой для лабораторных исследований. Оказывающие амбулаторную и стационарную помощь больным должны быть обеспечены пульс-эксиметрамы, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.

Департаментам здравоохранения и КП "Фармация" поручено обеспечить медицинские учреждения неснижаемым запасом противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Аптечную сеть - достаточным для бесперебойной реализации количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний, а также средств индивидуальной защиты.

Департамент образования и науки, департамент молодежи и спорта, департамент социальной политики, департамент культуры, райгосадминистрации, руководители высших учебных заведений должны ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также проводить влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств и проводить частое регулярное сквозное проветривание помещений, указано в решении.

Департамент транспортной инфраструктуры, КП "Киевский метрополитен", КП "Киевпастранс" должны усилить текущие дезинфекционные мероприятия на остановках транспорта, станциях метро, в подвижном составе, а также обеспечить работников средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и осуществлять ежедневный контроль над состоянием их здоровья.

"В городе определены семь медучреждений, которые оснащены соответствующим образом и имеют высококвалифицированных инфекционистов. Проведено обучение для врачей первичного и вторичного звена. С начала недели в столичных школах и детских садах начали измерять температуру ученикам и воспитанникам. Город собственными силами создаст дополнительные фильтры в аэропортах. Мы готовы, и действуем в соответствии с ситуацией. Я призываю всех не сеять панику, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и быть ответственными как за свое здоровье, так и за окружающих", - сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в Киеве работает круглосуточная телефонная линия, куда можно обратиться в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса: 15-83 со стационарного (бесплатно) и (044) 235-01-01 - с мобильного (по тарифам оператора).