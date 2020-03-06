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Все про:таможня (481) сканер (5) Нефьодов (158) таможенный контроль (120) Государственная таможенная служба (18)

 Таможня запустила все 7 сканеров для проверки машин, – Нефьодов

Все семь стационарных сканирующих систем на таможне запущены, каждая осуществляет более 50 сканирований в сутки, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если говорить о стационарных сканирующих системах, их семь. Эту эпопею мы завершили. Они все работают. По крайней мере, в пилотном режиме. Мы пытаемся сейчас их использовать наиболее эффективно. Они уже вышли на более 50 сканирований в сутки на каждый", - сказал Нефьодов.

Нефьодов добавил, что продолжается обучение персонала по работе с такими системами.

"Они очень помогают, у нас уже есть десятки протоколов и изъятий, благодаря тому, что мы увидели на сканерах", – добавил он.

В то же время Нефьодов отметил, что продажа конфискованного товара требует законодательных изменений.

"Конфискованный товар сейчас продается сейчас по очень сложной и непрозрачной схеме. Вопрос также, где он хранится и как. Как раз сейчас разрабатываем законопроект о существенном упрощении этой продажи и продавать его на аукционах "Прозорро.Продажи", – сказал глава Гостаможни.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179885
 
 
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