 Таможня запустила все 7 сканеров для проверки машин, – Нефьодов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если говорить о стационарных сканирующих системах, их семь. Эту эпопею мы завершили. Они все работают. По крайней мере, в пилотном режиме. Мы пытаемся сейчас их использовать наиболее эффективно. Они уже вышли на более 50 сканирований в сутки на каждый", - сказал Нефьодов.

Нефьодов добавил, что продолжается обучение персонала по работе с такими системами.

"Они очень помогают, у нас уже есть десятки протоколов и изъятий, благодаря тому, что мы увидели на сканерах", – добавил он.

В то же время Нефьодов отметил, что продажа конфискованного товара требует законодательных изменений.

"Конфискованный товар сейчас продается сейчас по очень сложной и непрозрачной схеме. Вопрос также, где он хранится и как. Как раз сейчас разрабатываем законопроект о существенном упрощении этой продажи и продавать его на аукционах "Прозорро.Продажи", – сказал глава Гостаможни.