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 Мининфраструктуры ждет предложений "Укрзализныци" по возобновлению работы малодеятельных станций

АО "Укрзализныця" должна предложить адекватное решение по возобновлению работы малодеятельных станций и снятия ограничений планирования и выполнения перевозок грузов в этих станциях в ближайшее время.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, в Министерство инфраструктуры поступают многочисленные жалобы и обращения предприятий, местных и центральных органов исполнительной власти, народных депутатов, в которых указывается об ограничении планирования перевозок грузов на "малодеятельных" станциях.

Это приводит к значительным негативным последствиям для малого и среднего бизнеса и социальной напряженности в регионах расположения таких станций.

"Оптимизация работы Укрзализныци, в частности, признание станций малодеятельных, должно происходить на основании объективных расчетов. Если после закрытия станций расходы на их содержание продолжают оставаться высокими, а местный бизнес лишается возможности транспортировки грузов и говорит о введении дополнительной платы на обслуживание, есть вопросы к эффективности подобных решений и их коррупционной окраски. 11 марта вопрос возобновления работы малодеятельных станций мы рассмотрим вместе с менеджментом "Укрзализныци", – отметил Криклий.

По словам директора департамента коммерческой работы компании Андрея Мирошникова, в настоящее время в стране насчитывается около 300 малодеятельных ж/д станций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179861
 
 
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