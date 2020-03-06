 Мининфраструктуры ждет предложений "Укрзализныци" по возобновлению работы малодеятельных станций

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, в Министерство инфраструктуры поступают многочисленные жалобы и обращения предприятий, местных и центральных органов исполнительной власти, народных депутатов, в которых указывается об ограничении планирования перевозок грузов на "малодеятельных" станциях.

Это приводит к значительным негативным последствиям для малого и среднего бизнеса и социальной напряженности в регионах расположения таких станций.

"Оптимизация работы Укрзализныци, в частности, признание станций малодеятельных, должно происходить на основании объективных расчетов. Если после закрытия станций расходы на их содержание продолжают оставаться высокими, а местный бизнес лишается возможности транспортировки грузов и говорит о введении дополнительной платы на обслуживание, есть вопросы к эффективности подобных решений и их коррупционной окраски. 11 марта вопрос возобновления работы малодеятельных станций мы рассмотрим вместе с менеджментом "Укрзализныци", – отметил Криклий.

По словам директора департамента коммерческой работы компании Андрея Мирошникова, в настоящее время в стране насчитывается около 300 малодеятельных ж/д станций.