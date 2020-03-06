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 Коррупция
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Все про:НАБУ (793) ОПЗ (301)

 НАБУ объявило о подозрении четырем лицам по делу схемы на ОПЗ на 93 миллиона

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили четырем лицам о подозрении в нанесении 93,3 млн грн ущерба государственному АО "Одесский припортовый завод".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Подозрения объявлены доверенному лицу народного депутата VIII созыва, которое выступило организатором схемы; замдиректора ОПЗ; начальнику отдела завода, владельцу компании-нерезидента-участника коррупционной схемы.

Действия всех четырех человек квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

"Должностных лиц "ОПЗ" задержали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Что касается остальных двух подозреваемых, то теперь их местонахождение не установлено. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УК Украины", - сообщает НАБУ.

Следствие установило, что доверенное лицо народного депутата организовало схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения определенной компании по ценам ниже рыночных.

В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ.

Схема действовала на протяжении марта-декабря 2015 года. К ее реализации были привлечены должностные лица ОПЗ. Вследствие таких действий государственный завод недополучил доход в около 93,3 млн грн.

НАБУ объявило о подозрении четырем лицам по делу схемы на ОПЗ на 93 миллиона 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179847
 
 
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А ЧЕГО вы хотите?
Завод - государственный? Значит товар нужно продавать по-дешёвке своим, ну а потом по рыночным.
Как может быть по ДРУГОМУ?
Может. Завод загнать в непосильные долги перед своим чуваком, а потом его банкротить и этому чуваку отдавать за долги.
А вот третьего - не дано!
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Как любое отраслевое суперприбыльное предприятие,наполнявшее бюджет довести до банкротства?Очень просто.Надо между предприятием и покупателем его продукции воткнуть кучу ненужных паразитических прокладок АО,ООО и пр. "Рогов с копытами". Причем все грамотно предусмотрено,есть и "зицпредседатели Фунты" - против которых НАБУ разрешено заводить дела.В конечном счете эти ненужные паразитические структуры разграбят всю прибавочную стоимость предприятий,доведут его до банкротства и продадут за копейки таким же прохиндеям-нью Корейкам.(богатый 29 летний опыт имеется). История повторяется и учит она только тому,что ничему не учит.Лет через 10 можно будет писать продолжение гениальных И. Ильфа и А. Петрова-"Золоте теля-2"
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