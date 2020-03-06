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Все про:КГГА (542) отопительный сезон (403)

 КГГА предложила жителям многоквартирных домов досрочно отключить отопление

Жители многоквартирных домов в Киеве могут досрочно прекратить подачу отопления, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Жители многоквартирного дома могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общедомовых собраниях", - сообщает КГА.

Решение должны поддержать не менее 75% жителей, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающей организации - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" или другой.

"Если сразу на собрание не удалось собрать всех жителей, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол", - сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

КГГА напоминает, что согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179842
 
 
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