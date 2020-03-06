 Задержанный на взятке экс-прокурор Нечипоренко находится на свободе после 4 лет следствия. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

По версии следствия, Нечипоренко четыре года назад требовал 150 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Нечипоренко был задержан в момент передачи денег в центре Киева.

Нечипоренко свободно распоряжается элитным имуществом, а дело против него до сих пор вяло тлеет в судах. Также по делу Нечипоренко до сих пор не допрошен ни один свидетель.

Один из домов семьи Нечипоренко расположен в селе Хлепча Киевской области. В одном из комплексов. Рядом с ним - искусственное озеро, теннисный корт и бассейн.

Недвижимость в Хлепче семья Нечипоренко приобрела, когда он возглавлял прокуратуру Шевченковского района.

В тот же период супруги стали владельцами четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе "Петропавловский" в пригороде Киева. А еще офисных помещений в центре столицы: на Большой Житомирской, Богдана Хмельницкого и проспекте Победы.

Крест на прокурорской карьере Сергея Нечипоренко поставила Революция достоинства, когда он попал под действие закона о люстрации. С тех пор ему запретили занимать государственные должности до 2025 года.

После ухода с госслужбы Нечипоренко с женой Ириной Ореховой продолжили тратить сотни тысяч долларов на покупку элитного имущества. Например, в 2015-м Ирина Орехова приобрела в селе Лесники Киевской области земельный участок под огромным двухэтажным недостроем.

За годы прокурорской службы Нечипоренко и уже даже после освобождения постепенно рос и семейный автопарк семьи прокурора из машин премиум класса: два Mercedes, Range Rover, Сhevrolet, Toyota.