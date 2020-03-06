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 Украина не может снабжать Крым водой до его возвращения, – Шмыгаль

Украина не имеет технической возможности подавать воду в Крым до возвращения полуострова в состав Украины, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Об этом Шмыгаль написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - заявил Шмыгаль.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает о украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно", - написал Шмыгаль.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179817
 
 
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