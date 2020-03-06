 Мировые цены на золото поднялись до семилетних максимумов

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,2 доллара, или на 0,73%, до 1680,2 доллара за тройскую унцию. Показатель превышал 1680 долларов 24 февраля 2020 года, а ранее металл устойчиво торговался на этой отметке в начале февраля 2013 года. Цена мартовского фьючерса на серебро опускается на 0,03%, до 17,387 доллара за унцию.

Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти ежедневно. В Китая зафиксировано более 80,55 тысячи случаев заражения. По данным ВОЗ, общее число заболевших превысило 98 тысяч. При этом в Южной Корее число заражений превысило 6,2 тысячи, а в Италии — 3,8 тысячи, в Германии и Франции количество случаев заболевания составляет более 400.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры негативно влияют на экономическую сферу, поскольку они отражаются на работе предприятий, цепи поставок товаров и комплектующих, на внутреннем и внешнем спросе. В результате сдерживаются сферы торговли, туризма, перевозок и производства. Эксперты опасаются, что ситуация может сдержать экономический рост в Китае и мире.

Золото традиционно считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления международных рисков.