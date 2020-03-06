 Цены на нефть опустились ниже $50 впервые за 3 года

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,61 (на 1,22%), до $49,38 за баррель. За четверг контракт подешевел на $1,14 (на 2,23%), составив на закрытие $49,99 за баррель. Brent впервые с середины 2017 года завершила торги ниже отметки $50 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI дешевеют в Нью-Йорке на $0,56 (на 1,22%) до $45,34 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,88 (на 1,88%), до $45,9 за баррель.

С начала текущей недели Brent и WTI потеряли около 2% стоимости.

"Цены могут получить поддержку, если Россия и другие союзники ОПЕК присоединятся к планам по сокращению добычи, но любое негативное развитие эпидемии коронавируса может оказать давление на цены", - полагают аналитики AxiCorp.

Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+ - Россией, неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки.

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал.

Теперь все внимание приковано к встрече министров энергетики России и Саудовской Аравии - Александра Новака и принца Абдулазиза бен Сальмана, которая состоится в пятницу.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу рухнула на 4,2% - до 358,1 юаня за баррель.