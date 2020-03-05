 В Черновицкой области отменили массовые мероприятия и занятия в школах из-за коронавируса (обновлено)

Как сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров, в связи с этим будет введен ряд ограничений, призванных снизить вероятность распространения вируса и уровень беспокойства людей, передает БизнесЦензор.

"В связи с фиксацией случае COVID-19 в Черновцах, в Черновицкой области планируется введение вынужденных противоэпидемических мероприятий, в частности, запрет массовых мероприятий, концертов, конференций, спортивных событий и приостановление учебного процесса", – сказно в сообщении.

Противоэпидемические меры вводятся в Черновицкой области на 16 дней начиная с 6 марта.

"Такие меры необходимы, чтобы уменьшить массовые скопления людей. Поскольку, коронавирус передается капельным путем, в соответствии возбудитель COVID-19 от больного человека может распространяться максимум на 1,5-2 м", – сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе горсовета Черновцов, мэр города Алексей Каспрук поручил приостановить с 6 до 22 марта учебно-воспитательный процесс в школах, высших и средних специальных учебных заведениях.

Администрации дошкольных учреждений рекомендовано самостоятельно принимать решение о приостановлении работы заведений.

Организаторам массовых мероприятий рекомендовано воздержаться от их проведения на территории города Черновцы. В общественном транспорте, вокзалах, рынках, супермаркетах, других местах массового скопления людей в усиленном режиме будут проводить противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.

Как сообщалось, 3 марта Минздрав сообщил о первом случае заболевания новых коронавирусом в Черновцах.

По состоянию на 4 марта в Украине было еще шесть подозрений на коронавирус, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.