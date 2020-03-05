 Минобороны заказало новому поставщику топлива на 420 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, Минобороны заказало ООО "Альянс Энерго Трейд" дизтопливо на 387,84 млн грн и авиатоплива на 30,3 млн грн.

Согласно условиям договоров, компания до 26 апреля должна поставить 15,8 тыс. тонн арктического дизтоплива по 24 186-25 001 грн. за тонну.

По данным издания "EnKorr", на дату аукциона рыночная цена дизтоплива составляла 22,42 тыс. грн за тонну. Это в среднем на 10% дешевле, но Минобороны закупает топливо с отсрочкой оплаты в месяц и с доставкой в ​​свои воинские части.

Фирма "Альянс Энерго Трейд" подала документы на дизель Т-С-К5 класса 2 производства ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" (Беларусь) и ГП-Арк-Евро5-В0 производства ПАО "Укртатнафта" Игоря Коломойского, изготовленный ими в декабре 2019 года.

Сумма сделок на поставки дизтоплива на 7% ниже ожидаемой стоимость закупки по этим лотам в 416,46 млн грн.

Конкурентами нового поставщика Минобороны на этих торгах были "Укртатнафта", ООО "Глуско Украина", ООО "ОККО Контракт", ООО "Торговый дом "Сокар Украина", ООО "Фирма "Фидея" и ООО "Южная топливно-экспедиционная компания".

Кроме того, Министерство обороны 2 марта по результатам тендера заключило с ООО "Альянс Энерго Трейд" договор на 30,3 млн грн. Компании заказали 1,5 тыс. тонн авиакеросина по 20 198 грн/т.

Фирма подала документы на авиатопливо РТ производства ПАО "Укртатнафта" и ОАО "Нафтан" (Беларусь) и Джет А-1 производства компании "Hellenic Petrolium S.A." (Греция) и "Orlen Lietuva" (Литва).

В этих торгах также участвовали "Укртатнафта", ООО "Глуско Украина", ООО "Люкс Краина", ООО Фирма "Фидея" и ЧП "ОККО Контракт".

"Альянс Энерго Трейд" впервые выиграл топливные подряды Минобороны.

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Столичная фирма во главе с Дмитрием Пучкиным принадлежит Роману Адамову, а подписантом значится заместитель директора по правовым вопросам Валерия Белингио.

Ранее компанией под названием "Стандарт Ойл Сервис" владела Наталья Бочарова. Сейчас "Альянс Энерго Трейд" имеет общий номер телефона и находится в соседних офисах по ул. Старонаводницкой, д. 13, корп. Б с ООО "Альянс Агро Ойл" Данила Давыдова, которым руководит Андрей Киреев.

По данным "Консалтинговой группы А-95", "Альянс Энерго Трейд" возглавил рейтинг крупнейших импортеров дизельного топлива через морские порты Украины в 2019 году.