 Рада отправила Рябошапку в отставку с поста генпрокурора

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления №3154 поддержали 263 народных депутата.

Президент Владимир Зеленский еще не обнародовал новую кандидатуру на должность генпрокурора.

Во время поездки в Полтавскую область Зеленский обвинил Рябошапку в бездействии на посту.

"Пусть там голосуют депутаты, как они хотят, но мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место… Я считаю, что он не показал результат", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, накануне Рябошапка заявил, что считает одной из причин инициированного рядом депутатов Верховной Рады вопроса о своей отставке прогресс в расследовании дел о выведении денег из "Приватбанка" и "Укрнафты", в которых фигурируют связанные с олигархом Игорем Коломойским компании.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором Украины 29 августа 2019 года.

Ранее в тот же день Верховная Рада предоставила согласие на увольнение президентом Юрия Луценко с должности Генерального прокурора и назначение на этот пост Руслана Рябошапки.

До этого Руслан Рябошапка занимал должность заместителя руководителя Офиса президента, с 25 июня возглавлял Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики. До июня 2016 года он был членом Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.