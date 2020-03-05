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 Зеленский досрочно уволил двух членов Нацсовета по вопросам телевидения

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие указы №63-68/2020 от 5 марта обнародованы на сайте главы государства.

В частности, президент досрочно прекратил полномочия членов Нацсовета Сергея Костинского, Валентина Коваля, Юрия Зиневича и Ульяны Фещук.

В то же время другими указами президента Юрий Зиневич и Валентин Коваль вновь назначены в состав Нацсовета.

Таким образом, в состав Нацсовета кроме Зиневича и Коваля входят Ольга Герасимьюк, Александр Ильяшенко, Максим Оноприенко и Олег Черныш.

Как сообщалось, первая замглавы совета Ольга Герасимюк, члены совета Александр Ильяшенко и Олег Черныш были назначены Верховной Радой, срок их полномочий уже закончен и они исполняют свои обязанности до назначения новых представителей парламента.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179756
 
 
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