 Зеленский досрочно уволил двух членов Нацсовета по вопросам телевидения

Как передает БизнесЦензор, соответствующие указы №63-68/2020 от 5 марта обнародованы на сайте главы государства.

В частности, президент досрочно прекратил полномочия членов Нацсовета Сергея Костинского, Валентина Коваля, Юрия Зиневича и Ульяны Фещук.

В то же время другими указами президента Юрий Зиневич и Валентин Коваль вновь назначены в состав Нацсовета.

Таким образом, в состав Нацсовета кроме Зиневича и Коваля входят Ольга Герасимьюк, Александр Ильяшенко, Максим Оноприенко и Олег Черныш.

Как сообщалось, первая замглавы совета Ольга Герасимюк, члены совета Александр Ильяшенко и Олег Черныш были назначены Верховной Радой, срок их полномочий уже закончен и они исполняют свои обязанности до назначения новых представителей парламента.