 Киберполиция закрыла офис организаторов мошеннических трейдинговых платформ в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции, передает БизнесЦензор.

"Мошенники создали ряд фиктивных интернет-площадок для имитации финансовых аукционов и разместили собственный call-центр в Киеве. Его представители звонили гражданам и побудили инвестировать деньги", – сказано в сообщении.

Сотрудники киберполиции установили, что созданные мошенниками на территории Украины фиктивные интернет-площадки были замаскированы под трейдинговые платформы, на которых якобы проводились финансовые аукционы.

"С помощью графиков на собственных платформах злоумышленники имитировали проведения торгов. Таким образом, они визуализировали получения прибыли или потери вложений. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники", – отмечается в сообщении.

Киберполиции провела обыск в офисе компании. По результатам изъята компьютерная техника, документация и черновые записи.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

"Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности. Им грозит до восьми лет заключения", – сообщили в Киберполиции.