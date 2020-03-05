 Бородянский объяснил отказ работать в правительстве Шмыгаля

Как передает БизнесЦензор, об этом экс-министр культуры, молодежи и спорта сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере", – написал экс-министр.

"Спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства", – добавил Бородянский.

Среди своих достижений на посту министра от назвал работу над созданием гуманитарной стратегии, разработку программы мобильности молодежи, развития школьного спорта, популяризации школы, кино и т.п.

"Мы сделали только 10-20% от задуманного, потому что нужно хотя бы 1,5 года, чтобы изменения стали необратимыми и все почувствовали результаты", – отметил Бородянский.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Верховная Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.

В то же время министром молодежи и спорта назначен Вадим Гутцайт.

После этого депутаты 336 голосами поддержали постановление №3171 об увольнении с должностей членов Кабинета министров Алексея Гончарука.