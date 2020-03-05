 Судебная администрация просит дополнительно 13,7 миллиарда на 2021 год, – Минфин

Об этом свидетельствует письмо на сайте Министерства финансов о ходе подготовки Бюджетной декларации на 2021-2023 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дополнительный объем необходим для обеспечения предусмотренного законодательством уровня судейского вознаграждения и оплаты труда сотрудников аппарата судей (дополнительно нужно 13,7 млрд грн)", – указало министерство в обнародованном 5 марта документе.

Согласно изложенным в письме предложениям судебной администрации, выполнение гарантированных государством решений суда в 2021 году потребует дополнительных 4,1 млрд грн.

Всего Государственная судебная администрация предлагает увеличить ее финансирование на 25,5 млрд грн.