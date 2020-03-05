 Новый состав Кабмина провел первое заседание

Как сообщает пресс-служба правительства, заседание было посвящено подготовительным и техническим кадровым вопросам, передает БизнесЦензор.

"Перед нами серьезные вызовы – экономические, социальные, политические. Мы осознаем, что решение задач будет нелегким. Поэтому на следующее, очередное заседание Кабмина, мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвученные мной вчера в парламенте тезисы – от реформ до готовности страны к возможной вспышке коронавируса", – заявил на заседании Денис Шмыгаль.

Согласно сообщению, а первом заседании было принято решение об усилении оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Верховная Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.