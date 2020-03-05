 Резервы Нацбанка превысили $26,6 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Увеличение международных резервов в феврале обусловлено, прежде всего, сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке", – отмечается в сообщении.

В частности, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили объемы продаж на $689 млн. В целом Нацбанк купил на межбанковском рынке $734 млн, а продал – $45 млн.

Кроме того, в течение месяца правительство привлекло $202,3 млн за счет размещения валютных ОВГЗ.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в феврале было направлено $768,8 млн (в эквиваленте).

В том числе $417,2 млн было выплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, $213,6 млн – по обязательствам правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда, $33,7 млн – по еврооблигациям. Остальные средства были выплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) в прошлом месяце привела к росту их стоимости на $207,2 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 1 февраля международные резервы Украины составляли $26,29 млрд (в эквиваленте), увеличившись в январе на 3,9% или на $1 млрд.

Как отмечали в НБУ, таким образом резервы достигли самого высокого уровня с ноября 2012 года.