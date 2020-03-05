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 Резервы Нацбанка превысили $26,6 миллиарда

По состоянию на 1 марта международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $26,62 млрд (в эквиваленте), увеличившись в феврале на 1,3% или на $330 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Увеличение международных резервов в феврале обусловлено, прежде всего, сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке", – отмечается в сообщении.

В частности, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили объемы продаж на $689 млн. В целом Нацбанк купил на межбанковском рынке $734 млн, а продал – $45 млн.

Кроме того, в течение месяца правительство привлекло $202,3 млн за счет размещения валютных ОВГЗ.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в феврале было направлено $768,8 млн (в эквиваленте).

В том числе $417,2 млн было выплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, $213,6 млн – по обязательствам правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда, $33,7 млн – по еврооблигациям. Остальные средства были выплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) в прошлом месяце привела к росту их стоимости на $207,2 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 1 февраля международные резервы Украины составляли $26,29 млрд (в эквиваленте), увеличившись в январе на 3,9% или на $1 млрд.

Как отмечали в НБУ, таким образом резервы достигли самого высокого уровня с ноября 2012 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179735
 
 
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Последняя соломинка - продать землю. Это позволит протянуть зебобам ещё месяца 3-4 и кукловоды это знают. Зестадо в Раде не причем - там одни профаны, это понятно уже даже зедебилам. Ее так же, как и овгз, купят через фирмы прокладки и подставных Беня, русские и прочие ахметопинчуфирташи. Даже ещё курс доллара упадет. Потом - маленький стрессик типа коронавируса, обвала доуджонса или ещё чего, и увы и ах))
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"Каждий день мощьно возрастає процент жиров у масле" ©
За що ж тоді розігнали Кабмін?
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ЗВР Украины вышли на уровень 2012 года. Т.е., все, что наворовали шоколадники и пораспихивали по своим оффшорам уряд Гончарука и Смолий восстановили. Вот такой он был неэффективный и непрофессиональный кабмин Гончарука. Гривна укреплялась, ЗВР росли, внешние долги, номинированные в иностранной валюте, погашались. Даже сборы в бюджет выросли на 10% за год. И это без новых кредитов МВФ. Неэффективно же. Непрофессионально же. Вот шоколадники действовали профессионально и эффективно. Взяли власть, когда курс был 8, отдали власть, когда курс был 28. В 3,5 раза опустили гривну. Эффективно. Профессионально. Зато у всей этой шоколадной сволоты оффшоры ломятся от честно наворованного.

Теперь премьером будет топ-манагер ДТЭК. Т.е. это будет прямое олигархическое правление. Теперь олигархня еще больше купит королевских дворцов на Лазурном Берегу.
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Если проанализировать данные Минфина с 2005 года по долгу и ЗВР Украины (в самом низу диаграмма), то получается что Янык греб кредиты и воровал. Порошенко брал и накапливал, а Зеленскому то ли не дают, но запасы растут и долги отдаются.
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