 Morgan Stanley отреагировал на смену Кабмина рекомендацией продавать облигации Украины

Об этом говорится в закрытом аналитическом отчете Morgan Stanley для клиентов, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

"Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", – сказано в отчете.

Аналитики банка приводят пять опасений, связанные с отставкой Алексея Гончарука и назначением Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.

Во-первых, Кабинет министров потерял нескольких реформаторов. В частности, Morgan Stanley упоминает экс-министра финансов Оксану Маркарову и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

"Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ, нуждается в подтверждении", – отмечается в отчете.

Во-вторых, аналитики банка сомневаются в том, что страна не будет завышать социальные расходы после заявления Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении пенсий.

"Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточным. Кроме того, заявления правительства о поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов", – указывают авторы отчета.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, это значит, что перед выделением нового транша по новой программе EFF МВФ, кроме концепции рынка земли и банковского закона (законопроект №2571, предусматривающий запрет возвращения "Приватбанка" Игорю Коломойскому) захочет увидеть также план пересмотра бюджета. Это может замедлить прогресс в переговорах.

В-третьих, новый премьер несколько раз отметил, что укрепление гривни в прошлом году ударило по украинской промышленности.

"Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривню", – говорится в отчете.

Четвертый пункт: давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформе. Пятый: новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Верховная Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.