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Все про:бюджет (965) Минобороны (292) Минфин (1353) расходы (91)

 МВД Авакова запросило увеличение финансирования из госбюджета на 40 миллиардов

Министерство обороны просит увеличить расходы в на него в государственном бюджете на 2021 год в два раза, или на 109 млрд грн, Министерство внутренних дел – в 1,5 раза, или на 41 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство финансов в письме о подготовке Бюджетной декларации на 2021-2023 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованному 5 марта документу, в целом предложения главных распорядителей требуют дополнительно 461,1 млрд грн расходов, в том числе 72,2 млрд грн на запланированные мероприятия и 388,9 млрд грн – на текущие.

Как указал Минфин, Главная судебная администрация в 2021 году попросила втрое увеличить ее финансирование – на 25 млрд грн, Минэкоэнерго – более чем вдвое, или на 15 млрд грн, Национальная академия наук – почти вчетверо или на 11 млрд грн, Министерство цифровой трансформации – почти в 30 раз, или на 6,5 млрд грн.

Также больше чем вдвое просят увеличить расходы в следующем году Национальная академия медицинских наук – на 4,3 млрд грн и Секретариат Кабинета министров – на 4,6 млрд грн.

"Минфин продолжает анализировать полученные материалы, но уже на этом этапе можно отметить, что необходимо будет определиться с приоритетными направлениями расходов для достижения соответствующих целей госполитики", – указано в письме.

В 2022 году предложения главных распорядителей потребуют 116,9 млрд грн дополнительных расходов, а в 2023 – 80,5 млрд грн, тогда как предложения по сокращению расходов составили в 2021 году 10,2 млрд грн, в 2022 – 22,4 млрд грн и в 2023 – 3,7 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179727
 
 
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