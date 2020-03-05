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Все про:Кабмин (3999) Алексей Оржель (66) Шмыгаль Денис (13) Минэкоэнерго (14)

 Оржель отказался от должности министра энергетики в правительстве Шмыгаля

Уволенный накануне Верховной Радой министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отказался возглавлять министерство в новом Кабмине Дениса Шмыгаля.

Как передает БизнесЦензор, об этом Оржель сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я выбрал путь не быть министром. Почему? В момент, когда стране нужны сложные решения, когда необходимо сжать зубы и делать непопулярные, но жизненно необходимые вещи, и только через некоторое время мы получим результат – у меня появилось ощущение, что вместо решения проблем мы начинаем их "кормить", – написал Оржель.

Экс-министр назвал среди результатов своей работы стабильное прохождение отопительного сезона, проведение анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" и достижение договоренности о продолжении транзита российского газа, а также снижение цен на электроэнергию для бизнеса.

"Одним из самых трудных процессов была борьба с системой и старыми коррумпированными кадрами. Очень трудно работать, когда решения, принятые в кабинете министра, известны всем еще до регистрации в канцелярии, когда к министру не доходят документы, которые кто-то не хочет, чтобы он видел, когда люди, работающие в министерстве (не все) работают не на страну и не в министерство", – отметил Оржель.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Верховная Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.

После этого депутаты 336 голосами поддержали постановление №3171 об увольнении с должностей членов Кабинета министров Алексея Гончарука. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179724
 
 
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шмарклi нема куди дiватися. з ним, з недолугим придурком Янелохом, з нормальних спецiалiстiв нiхто не хоче працювати, лише проФФесiонали з трускавецькмим дипломами, авантюристи та покидьди, а нормальнi Нi.





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Які цікаві подробиці спливають!... Та чомусь тільки після того, як посадовця звільнили....
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Зеленое Нагноение клоуна-презика с его сектой СЛУГ НАРОДА наконец показывает свое лицо
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Не хочу сравнивать отказников с крысами, но, похоже, благодаря капитану корабль начинает тонуть.
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сменив правительство, шмаркля серьёзно нарушила конституционное законодательство (по закону, Гончарука могли сместить лишь этой осенью, не раньше). его просто вынудили уйти в отставку, нарушив закон.
Таким образом, делаем вывод: большинство украинских элит не желают разделять ответственность за страну с неумехами и политическими прощелыгами из ЗеМанды.
И с этим уже ничего не поделать.
Второй вывод - в правительство ангажировали «лучших из худших», что свидетельствует о кадровом крахе Зеленского.
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