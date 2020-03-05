 Импорт газа в начале марта вырос на треть, – Оператор ГТС

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно оперативным данным ООО "Оператор ГТС Украины", если среднесуточный импорт на протяжении февраля составил 29,4 млн кубометров, то 1-4 марта он возрос до 38,5 млн кубометров в сутки.

С учетом установившейся в стране теплой погоды, а также значительных запасов в подземных хранилищах и существующей текущей добычи, которые полностью могут удовлетворить внутреннее потребление, рост импорта может быть связан с завозом в страну излишков газа из Европы.

При этом 4 марта отбор газа из ПХГ составил всего 2,5 млн кубометров по сравнению с 15-18 млн кубометров в сутки 1-3 марта и 38,9 млн кубометров в сутки на протяжении февраля.

Как сообщалось, Украина в январе-феврале 2020 года увеличила импорт природного газа на 37,6% (на 343,8 млн кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,23 млрд кубометров.

Напомним, Украина уже больше четырех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,5% (на 3,66 млрд кубометров) по сравнению с 2018 годом – до 14,25 млрд кубометров. В том числе со стороны Словакии поступило 9,15 млрд кубометров газа (+41,7% к 2018 году), Венгрии – 3,67 млрд кубометров (+6,7%), Польши – 1,42 млрд кубометров (+2,1 раза).