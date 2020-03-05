[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.65 27.34
 Финансы
  1706  1
Все про:валюта (927) НБУ (4478) продажа (1108) обмен валюты (81)

 Чистая продажа валюты населением выросла в феврале в 3 раза

Продажа наличной валюты населением в феврале 2020 года увеличилась до $1,46 млрд, тогда как покупка сократилась до $1,17 млрд.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в январе выросла до $291,27 млн по сравнению с $102,4 млн в январе.

Как сообщалось, продажа наличной валюты населением в январе 2020 года составила $1,42 млрд, тогда как покупка – $1,31 млрд.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в январе сократилась до $102,4 млн по сравнению с $181,49 млн в декабре, тогда как в ноябре и октябре было зафиксировано превышение покупки населением валюты над продажей на $58,43 и $91,54 млн соответственно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179713
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто Газ Кабмин Коломойский нефть Новости компаний ФГИ Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх