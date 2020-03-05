 Чистая продажа валюты населением выросла в феврале в 3 раза

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в январе выросла до $291,27 млн по сравнению с $102,4 млн в январе.

Как сообщалось, продажа наличной валюты населением в январе 2020 года составила $1,42 млрд, тогда как покупка – $1,31 млрд.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в январе сократилась до $102,4 млн по сравнению с $181,49 млн в декабре, тогда как в ноябре и октябре было зафиксировано превышение покупки населением валюты над продажей на $58,43 и $91,54 млн соответственно.