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Все про:Аваков (178) кредит (1385) МВД (195) Франция (289)

 Рада согласовала закупку французских катеров для МВД Авакова на 4,4 миллиарда. ФОТО

Верховная Рада ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке усиление морской безопасности и охраны Украины.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0025 вечером 4 марта проголосовал 261 народный депутат.

Согласно обоснованию к документу, проектом планируется строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млрд грн. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

В 2020 году предусмотрено осуществление предоплаты в размере 15% от общей стоимости контракта или ориентировочно 660 млн грн, которые предусмотрены в госбюджете на 2020 год.

В 2021 году для строительства и приобретения 7 катеров дополнительно необходимо 1,31 млрд грн и 1,49 млрд грн – в 2022 году.

Согласно договору, правительство Франции готово предоставить для финансирования проекта кредит на сумму до 116 млн евро или максимум 85% общей суммы контракта. При этом аванс в размере 15% обязана уплатить украинская сторона.

В то же время Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отмечает, что из финансово-экономического обоснования законопроекту невозможно установить общую сумму, необходимую для реализации проекта, общий объем средств для строительства катеров и уровень долговой нагрузки на бюджет.

Рада согласовала закупку французских катеров для МВД Авакова на 4,4 миллиарда 01

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Как сообщалось, 19 ноября 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал межправительственное рамочное соглашение с Францией о покупке 20 французских патрульных кораблей компании ОСЕА длиной 32 метра для Государственной пограничной службы Украины на общую сумму 136 млн евро, 85% которой предоставит в виде кредита французское казначейство.

Напомним, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Напомним, Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны 14 июля 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179702
 
   
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 Топ комментарии
 
Зеленский поддерживает Авакова, потому что Порошенко перенес путч на лето.. и в море...
Путч будет в море, поэтому нужны катера и свежие устрицы.. но это секрет!
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Яким боком мєнти на гвинтокрилах і катерах до "захисту України" , "морської безпеки" і "оборони країни"? Буде так, як з тисячами розмальованих і розцяцькованих джипів ("Мітцубіші", "Дастер"...) - шманають багажники, штрафують як і раніше, а решту часу катаються з понтами і возять начальників і бл. у сауни.
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Почему в Украине не заказывают постройку катеров и отрасль судостроительства умирает, а Аваков покупает за бабки налогоплательщиков катера у иностранцев. Еще и денег там наворует 100%. Авакова на нары!
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Зеленский поддерживает Авакова, потому что Порошенко перенес путч на лето.. и в море...
Путч будет в море, поэтому нужны катера и свежие устрицы.. но это секрет!
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Маруся Зверобой и Софийка Федына уже гладят купальники
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а вообще-то, огласите, пожалуйста, всю сумму отката Сабакову от жабоедов
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Это банкет оплатили пензионеры, гуртом голосовавшие за Зеленского. Но так даже лучше. Холодильник супротив телевизору.
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Яким боком мєнти на гвинтокрилах і катерах до "захисту України" , "морської безпеки" і "оборони країни"? Буде так, як з тисячами розмальованих і розцяцькованих джипів ("Мітцубіші", "Дастер"...) - шманають багажники, штрафують як і раніше, а решту часу катаються з понтами і возять начальників і бл. у сауни.
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теперь мусорье не только в воздухе банковать будет,но и на воде(
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Почему в Украине не заказывают постройку катеров и отрасль судостроительства умирает, а Аваков покупает за бабки налогоплательщиков катера у иностранцев. Еще и денег там наворует 100%. Авакова на нары!
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Аваков ставленник мафии и он должен сидеть! Откуда у Авакова замки в Европе, если он не ворует???
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>Откуда у Авакова замки в Европе, если он не ворует?
оттуда откуда у зели вилла в италии
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В то же время Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отмечает, что из финансово-экономического обоснования законопроекту невозможно установить общую сумму, необходимую для реализации проекта, общий объем средств для строительства катеров и уровень долговой нагрузки на бюджет. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179702

Це тобі вже не рюкзаки тирити - бери вище Рада согласовала закупку французских катеров для МВД Авакова на 4,4 миллиарда - Цензор.НЕТ 2021
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Навіщо ці катери - вони по суті для затримання громадянських катерів і суден, для військових не підійдуть. Контрабанда від МВС ?
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Аваков на орден почетного легиона тянет наверное, интересно сколько ещё осталось, или после хеликоптеров у него уже есть, второе хочет
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Рада согласовала закупку французских катеров для МВД Авакова на 4,4 миллиарда./ 19 ноября 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал межправительственное рамочное соглашение с Францией о покупке 20 французских патрульных кораблей компании ОСЕА длиной 32 метра для Государственной пограничной службы Украины/ а картинка: основні завдання підрозділів морської охорони ??????????????????? Рада согласовала закупку французских катеров для МВД Авакова на 4,4 миллиарда - Цензор.НЕТ 1677
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Толку от них немного, но больше чем от вертушек за 550 лямов евро, хоть какое никакое оружие можно поставить.
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Авfuckов - вражина Украины. На уме - выручать французов, остальное пох. Да, Запорожские вертолёты и Николаевские катера вначале были бы кургузыми. Ну дак и Украина не Лихтенштейн. Пилотам и мореманам на первых экземплярах пришлось бы «стойко переносить все тяготы и лишения»©️ - не раз бы украинские изделия плеснули б им маслица за шиворот. Но со временем делать бы научились. А так научатся французы, а наши разбегутся тем же французам горшки выносить
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Уже который раз Аваков покупает по крупному: сначала кучу авто Мицубиси, потом французские вертолеты, щас французские катера...нашел золотую жилу
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Аваков суперцпециалист.И хороший челл.

Глыба.

Кто?
АВАКОВ ,Бро!
Он не от мира сего
И это все ведь про него .
Арсен всегда был за Добро
Деяния Его все слышали врагам назло,
Олицетворяя всю борьбу иного, нового и Доброго.
Он Первому поклялся в верности стране ,
Спасибо Друг за мужество в борьбе за свет
За то, что с ним до края подошел везде
Пока, что треть земли моей в огне .
Нам Родина дает апостола и гения,
Ему уважение в Украине и мечты
Всего нашего поколения.

Нам тупые волки не указ
Они, конечно, многое могут на раз,
Но Родина всегда настороже и прозапас за нас .
Ведь слышно ясно ,где эпос Льда прописан фичей здесь понятно.
А мир настанет в Украине очень скоро и наверное
Очень просто ,вся тьма рассеется в позиции иной,
Водой иной,не понятой ботвой.
Монадой непреодолимой
И цветной ...
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а потом будут плакать когда их ФСБ в плен возьмет?
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Да Зе, ах, как "приятны" твои "новые" лица, ну прям аж тошнит от них, коррупционера пригрел, ну-ну, действуй дальше. Пенсии, стипендии, и медицина уже катится на дно, а ты авакова слушаешь и такое бабло выкидываешь на эти катера, а о народе подумал, или для тебя народ аваков, коломойский, ахметов, и остальные олигархи.
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С 16 года производство Козака 2 подорожало на 12%, что вылилось в удорожание всего госзаказа на 4 млн$. И понеслась зрада зрадная по всему интернету, с подачи Пашинского. Лично мое мнение, то кому нужен этот Козак. Возить ментов, а не бойцов, разве что.
А Аваков машинки из Японии уже проглотил и вертолетики французские туда же, а теперь лодочки на миллиарды бюджетных денег! Приоритет, ля!
Все силы на раскрытие дела Шеремета, наверное! Ведь мотив - дестабилизация всей Украины, как никак! Рада согласовала закупку французских катеров для МВД Авакова на 4,4 миллиарда - Цензор.НЕТ 5635
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Любит аваков все французское... Украинским брезгует...
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писец,жабоеды тянут лапу за путлера,а им еще и бабки отвалил за корыта наш "несравненный"
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НЕ выдержат эти катера мусорских краштестов.
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Косточка для армянской собаки за верную службу.
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