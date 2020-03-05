 Рада согласовала закупку французских катеров для МВД Авакова на 4,4 миллиарда. ФОТО

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0025 вечером 4 марта проголосовал 261 народный депутат.

Согласно обоснованию к документу, проектом планируется строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млрд грн. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

В 2020 году предусмотрено осуществление предоплаты в размере 15% от общей стоимости контракта или ориентировочно 660 млн грн, которые предусмотрены в госбюджете на 2020 год.

В 2021 году для строительства и приобретения 7 катеров дополнительно необходимо 1,31 млрд грн и 1,49 млрд грн – в 2022 году.

Согласно договору, правительство Франции готово предоставить для финансирования проекта кредит на сумму до 116 млн евро или максимум 85% общей суммы контракта. При этом аванс в размере 15% обязана уплатить украинская сторона.

В то же время Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отмечает, что из финансово-экономического обоснования законопроекту невозможно установить общую сумму, необходимую для реализации проекта, общий объем средств для строительства катеров и уровень долговой нагрузки на бюджет.

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Как сообщалось, 19 ноября 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал межправительственное рамочное соглашение с Францией о покупке 20 французских патрульных кораблей компании ОСЕА длиной 32 метра для Государственной пограничной службы Украины на общую сумму 136 млн евро, 85% которой предоставит в виде кредита французское казначейство.

Напомним, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Напомним, Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны 14 июля 2018 года.