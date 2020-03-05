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Все про:Укрспирт (135) Антимонопольный комитет (826) штраф (452)

 Верховный суд подтвердил штраф Антимонопольного комитета для "Укрспирта" на 33 миллиона

5 марта Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ГП "Укрспирт", оставив без изменений решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, которыми отказано в удовлетворении исковых требований госпредприятия о признании недействительным решения Комитета от 20 декабря 2018 года №748-р "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа".

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает БизнесЦензор.

Указанным решением признано, что в течение 2017 года и первого полугодия 2018 года ГП "Укрспирт" занимало монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном рынке оптовой реализации спирта этилового ректифицированного с долей 100%.

"Действия ГП "Укрспирт", которые заключались в установлении в течение 2017-первого полугодия 2018 года для покупателей ГП "Укрспирт" цен на спирт этиловый ректифицированный на разном уровне, без привязки к объемам закупок или других обоснованных критериев, то есть дискриминационным способом без объективно оправданных причин признано злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением", – сказано в сообщении.

В связи с решением суда АМКУ ожидает уплаты ГП "Укрспирт" штрафа в размере 33 млн грн, а также прекращения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и разработки прозрачного и обоснованного механизма ценообразования при оптовой реализации спирта этилового ректифицированного.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179695
 
 
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